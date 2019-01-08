اختلال بالتوازن البيئي في مصر يتسبب في ظهور ثعابين قاتلة

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  الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440

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تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية الوقت- شنت القوات العراقية خلال الاسابيع القليلة الماضية العديد من العمليات العسكرية الواسعة على مناطق تقع شمال مدينة بغداد، وشرق محافظة الأنبار وجنوب محافظة صلاح الدين، وتمكنت من تطهير تلك المناطق من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

العلاقات الخارجية لحركة "حماس".. طريق وعرة لمواجهة الحصار والعقوبات الوقت- لطالما أكدت حركة "حماس" على أنها تعمل فقط من أجل مصلحة القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأن أسلحتها تستهدف فقط الاحتلال الصهيوني.

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية إن المحاضرات والدوائر الثقافية والعلمية للحركة الإسلامية في نيجيريا خلال سنوات نشاطها، جعلت نيجيريا ثالث أكبر دولة شيعية، وأصبح هذا سببًا رئيسيًا لخوف الحكومة النيجيرية والحكومات العربية والکيان الإسرائيلي، فبدأوا في وضع الأسس لتقييد وقمع الشيعة النيجيريين.

باقر درويش: أدلة تدين الملك بالتورط مع القاعدة.. hنتهاكات حقوق الإنسان على عينك يا تاجر !! في حوار أجراه موقع الوقت - التحليلي الإخباري مع الكاتب والحقوقي المخضرم ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان. تم التطرق إلى خفايا وكواليس إعدام الشابين البحرينيّن والأسباب التي تقبع وراء تنفيذ هذه الجريمة بالإضافة إلى الكشف عن الأيدي السوداء للسعودية وأذنابها

"بن علوي" في إيران حاملاً رسالة الانفراج الهدف الآخر من هذه الزيارة هو قضية اليمن، والمشاكل والأزمات التي تواجهها السعودية والإمارات في هذه الحرب، إذ تفيد الأنباء حالياً بأنهم يبحثون عن وسيلة لإنقاذ أنفسهم من هذه الأزمة ووضع حد لها.

أخبار

ظريف يوقّع سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي

ظريف يوقّع سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي

الوقت- وقّع وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء بمقرّ سفارة تونس في طهران، على سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

السفير الإيراني في لندن: على بريطانيا الإفراج عن الناقلة "غريس 1" بأسرع وقت الوقت- طالب السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، السلطات البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، في أسرع وقت ممكن.

الخارجية الكازاخستانية: جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل والذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية في الأول والثاني من آب المقبل.

قائد الجيش اللبناني: مستمرون بمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي الوقت- أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون استمرار الجيش في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفي التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله.

العميد يحيى سريع: أسرنا أكثر من 40 مرتزقاً بعملية استدراج ناجحة غرب عسير الوقت- كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أسر أكثر من 40 مرتزقاً للجيش السعودي بعملية استدراج ناجحة قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

"محمد عليان" طفل فلسطيني بعمر 3 سنوات مطلوب لـ"إسرائيل" ما هي تهمته؟ الوقت- ذوو الطفل الفلسطيني محمد عليان يصطحبونه إلى التحقيق لدى كيان الاحتلال بعد استدعائه بالقدس المحتلة بزعم أنه قام برجم جنود الاحتلال بالحجارة.

التظاهرات تعمّ المدن السودانية تنديداً بمذبحة مدينة الأُبيض الوقت-خرجت تظاهرات في العديد من المدن السودانية للتنديد بمقتل وإصابة عدد من الطلاب خلال تظاهرة لهم في مدينة الأبيض.

بعيدي نجاد: إيران ترفض مقترح تبادل ناقلتي النفط مع بريطانيا الوقت-أكد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد رفض إيران مبادلة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها مع ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها لندن بشكل غير قانوني.

منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاك الاحتلال حقوق أطفال فلسطين الوقت-أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الصمت الدولي تجاه جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أطفال فلسطين والتي كان آخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ من العمر أربع سنوات من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.

الحرارة الشديدة تودي بحياة 11 يابانياً بأسبوع واحد الوقت- أفادت هيئة الإطفاء الرئيسة في اليابان، الثلاثاء، بمصرع 11 شخصاً خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية كلها.

عباس موسوي: العمل الإجرامي السعودي في صعدة باليمن وحشي وغير إنساني الوقت- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الإجرامي لتحالف العدوان السعودي على أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن.

السفير الإيراني في العراق: الجامعات الإيرانية مستعدة للتعاون العلمي مع الجامعات العراقية الوقت-التقى السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، في بغداد، رئيس جامعة تكريت العراقية جهاد ذياب.

طيران تحالف العدوان السعودي يشن 9 غارات على مديرية سنحان بصنعاء الوقت- شن طيران تحالف العدوان السعودي صباح اليوم تسع غارات على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه الوقت-نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية واسعة استهدفت مطار أبها التابع للعدوان السعودي بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدّى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.

اللواء رشيد: إطالة زمن الحروب وتوسيعها سببه تأثير مختلف عوامل الحساب المغلوط الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء "غلام علي رشيد": إن مصير الحرب المستقبلية المحتملة سوف يحدده اتساع ساحات القتال وعنصر الزمن.

اجتماع فيينا يؤكد الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع الحظر عن إيران الوقت- أكد الاتحاد الأوروبي، أن اجتماع فيينا لنواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع الحظر عن إيران.

موسوي: سنتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتنا بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية.

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اختلال بالتوازن البيئي في مصر يتسبب في ظهور ثعابين قاتلة

الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
اختلال بالتوازن البيئي في مصر يتسبب في ظهور ثعابين قاتلة
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الوقت- نتج عن قتل أعداد كبيرة من ​الكلاب​ الضالة في حي التجمع الخامس بمصر، خلل بيئي، أدى إلى انتشار ثعابين "الطريشة" الخطيرة.

وكشف أستاذ السموم والأورام المصري أحمد شكري، إن هذ الثعابين، رغم قصرها وصغر حجمها، قوية جدا، ويمكن لسمها أن يقتل الإنسان في دقائق، كما أن لعضتها تأثير أكبر مما تخلفه 6 آلاف عضة كلب، وهي قادرة على التكيف والتخفي في الرمال بفضل لونها الأصفر.

ويوضح شكري أن الكلاب الضالة، وإن لم تكن عدوا طبيعيا لأفاعي "الطريشة" إلا أنها "تشكل مصدر خوف يمنع هذه الزواحف من الاقتراب من المنازل، فالأفاعي بطبيعتها تهرب من أي خطر ولا تهاجم إلا إذا شعرت بتهديد".

وأشار إلى أن من أسباب ظهور هذه الثعابين أيضا هو ​درجات الحرارة​ المرتفعة.

ونصح أستاذ السموم والأورام، بعدم التعامل المباشر مع تلك ​الحيوانات​ السامة، وإبلاغ الجهات المختصة، موضحا أن الإنسان الذي يتعرض للدغة الأفعى يتغير لون جسمه إلى الأسود ويظهر تورم شديد على الجزء الملدوغ قبل أن يلقى حتفه، إذا لم يتم إنقاذه في خلال الدقائق الأولى.

وطالب بضرورة المحافظة على نظافة المنزل، وعدم ترك القمامة لأيام أو بقايا القش أو الخشب، والعشب المقطوع، لأنها مأوى الأفاعي المفضل.

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ثعابين مصر التوازن البيئي

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