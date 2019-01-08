ليفربول يهزم ليون في المشاركة الأولى لصلاح

الوقت- تغلب ليفربول على ليون 3-1 مساء الأربعاء، في ستاد جنيف بسويسرا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وافتتح ليون التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي (4)، قبل أن يقلب ليفربول النتيجة بثلاثة أهداف حملت توقيع روبرتو فيرمينو (17) وخواكيم أندرسون (21) وهاري ويلسون (53).

وتعد المباراة آخر بروفة للفريق الإنجليزي قبل مباراة درع المجتمع مساء الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في افتتاحية الموسم الإنجليزي الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري محمد صلاح للمرة الأولى منذ انضمامه لمعسكر تدريبات ليفربول إثر انتهاء إجازته، كما ضمت تشكيلة ليفربول الأساسية الغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري بعد شفائهما من الإصابة.