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  الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440

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انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟ الوقت- بعد ست سنوات، عُقد اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني الإماراتي في العاصمة الإيرانية طهران، وحول هذا السياق، أشارت بعض التقارير الاخبارية إلى أن بنكين إماراتيين أبديا استعدادهما للتعاون مع إيران.

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية الوقت- شنت القوات العراقية خلال الاسابيع القليلة الماضية العديد من العمليات العسكرية الواسعة على مناطق تقع شمال مدينة بغداد، وشرق محافظة الأنبار وجنوب محافظة صلاح الدين، وتمكنت من تطهير تلك المناطق من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

التعرف على أهم قاعدة جوية سعودية.. هل ستواجه قاعدة الملك خالد مصير مطاري أبها وجازان؟ + صور الوقت- قاعدة الملك خالد الجوية تعتبر القاعدة الجوية الرئيسية في جنوب المملكة العربية السعودية وتنطلق منها معظم الهجمات الصاروخية والجوية على اليمن، وعلى عكس مطاري أبها وجازان، فهي مجهزة أيضًا بأنظمة دفاع "باتريوت".

العلاقات الخارجية لحركة "حماس".. طريق وعرة لمواجهة الحصار والعقوبات الوقت- لطالما أكدت حركة "حماس" على أنها تعمل فقط من أجل مصلحة القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأن أسلحتها تستهدف فقط الاحتلال الصهيوني.

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية إن المحاضرات والدوائر الثقافية والعلمية للحركة الإسلامية في نيجيريا خلال سنوات نشاطها، جعلت نيجيريا ثالث أكبر دولة شيعية، وأصبح هذا سببًا رئيسيًا لخوف الحكومة النيجيرية والحكومات العربية والکيان الإسرائيلي، فبدأوا في وضع الأسس لتقييد وقمع الشيعة النيجيريين.

أخبار

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

الوقت- ضربت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى وللمرة الأولى هدفاً عسكرياً في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.

موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في ردّه على فرض العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الامريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهاراته في المفاوضات.

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على ظريف الوقت- فرضت الحكومة الأمريكية الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

جولة جديدة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا الوقت-بدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان اليوم الجولة الـ 13 من المحادثات حول تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والوفود الأخرى.

في عملية مشتركة.. سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية تستهدف معسكراً للغزاة والمرتزقة بعدن الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء التابع للغزاة والمرتزقة بعدن جنوب البلاد.

ظريف يوقّع سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الوقت- وقّع وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء بمقرّ سفارة تونس في طهران، على سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

السفير الإيراني في لندن: على بريطانيا الإفراج عن الناقلة "غريس 1" بأسرع وقت الوقت- طالب السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، السلطات البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، في أسرع وقت ممكن.

الخارجية الكازاخستانية: جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل والذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية في الأول والثاني من آب المقبل.

قائد الجيش اللبناني: مستمرون بمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي الوقت- أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون استمرار الجيش في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفي التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله.

العميد يحيى سريع: أسرنا أكثر من 40 مرتزقاً بعملية استدراج ناجحة غرب عسير الوقت- كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أسر أكثر من 40 مرتزقاً للجيش السعودي بعملية استدراج ناجحة قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

"محمد عليان" طفل فلسطيني بعمر 3 سنوات مطلوب لـ"إسرائيل" ما هي تهمته؟ الوقت- ذوو الطفل الفلسطيني محمد عليان يصطحبونه إلى التحقيق لدى كيان الاحتلال بعد استدعائه بالقدس المحتلة بزعم أنه قام برجم جنود الاحتلال بالحجارة.

التظاهرات تعمّ المدن السودانية تنديداً بمذبحة مدينة الأُبيض الوقت-خرجت تظاهرات في العديد من المدن السودانية للتنديد بمقتل وإصابة عدد من الطلاب خلال تظاهرة لهم في مدينة الأبيض.

بعيدي نجاد: إيران ترفض مقترح تبادل ناقلتي النفط مع بريطانيا الوقت-أكد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد رفض إيران مبادلة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها مع ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها لندن بشكل غير قانوني.

منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاك الاحتلال حقوق أطفال فلسطين الوقت-أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الصمت الدولي تجاه جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أطفال فلسطين والتي كان آخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ من العمر أربع سنوات من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.

الحرارة الشديدة تودي بحياة 11 يابانياً بأسبوع واحد الوقت- أفادت هيئة الإطفاء الرئيسة في اليابان، الثلاثاء، بمصرع 11 شخصاً خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية كلها.

عباس موسوي: العمل الإجرامي السعودي في صعدة باليمن وحشي وغير إنساني الوقت- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الإجرامي لتحالف العدوان السعودي على أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن.

السفير الإيراني في العراق: الجامعات الإيرانية مستعدة للتعاون العلمي مع الجامعات العراقية الوقت-التقى السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، في بغداد، رئيس جامعة تكريت العراقية جهاد ذياب.

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اللواء رشيد: إطالة زمن الحروب وتوسيعها سببه تأثير مختلف عوامل الحساب المغلوط الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء "غلام علي رشيد": إن مصير الحرب المستقبلية المحتملة سوف يحدده اتساع ساحات القتال وعنصر الزمن.

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انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

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"ظريف ومعاهدة عدم الاعتداء" اليد الإيرانية تمتد لحلّ النزاعات الإقليمية

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الوقت- في الوقت الذي بذلت فيه كل من سلطنة عُمان والعراق جهوداً للعب دور الوسيط من أجل تخفيف حدّة التوترات بين طهران وبعض الدول العربية الواقعة على ضفاف الخليج الفارسي، أعلنت وزارة الخارجية بأن بعض الدول استجابت بشكل إيجابي لمقترح طهران بتوقيع معاهدة عدم الاعتداء وفي الوقت نفسه وبعد مرور ست سنوات، عُقد اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني الإماراتي في العاصمة الإيرانية طهران، وحول هذا السياق، أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن بنكين إماراتيين أبديا استعدادهما للتعاون مع إيران.

ما هو الاقتراح الإيراني؟

أعرب وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف" أن طهران قدّمت بالفعل عدة مقترحات لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع جميع دول الخليج الفارسي، والتي لا تزال على الطاولة. 

وأضاف "ظريف" بعد لقائه مع وزير الخارجية العراقي في بغداد، قبل عدة أسابيع أن إيران تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج الفارسي، وترحّب بجميع مقترحات الحوار وخفض التوتر. 

وفي الوقت نفسه، أكد أن طهران قادرة على التصدي لأي حرب عسكرية أو اقتصادية تُحاك ضد الشعب الإيراني وقال "ظريف" إن أمريكا وبخرقها للقواعد وانتهاك القرارات الدولية تحاول عن طريق البلطجة جرّ الدول الأخرى للعمل بإجراءاتها الانفرادية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني لدول الجوار لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء، لم تكن دعوة عبثية أو متسرّعة، فهذه الدعوة، تترافق مع حدثين باتجاهين مختلفين في طبيعة التصعيد الذي يرافقهما، الأول يتعلق بطبيعة التوتر الحاد بين واشنطن وطهران، والثاني يرتبط بالأحداث والاعتداءات التي شهدتها مواقع استراتيجية في كل من السعودية والإمارات في الأسابيع الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية والدولية، "عباس عراقجي"، أن بلاده ترحّب بالحوار مع أي من الدول الخليجية، وذلك بعد عرض طهران توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها.

وكتب "عراقجي" على حسابه في تويتر: "ترحّب إيران بالحوار مع أي من الدول الخليجية لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". 

يذكر أن "عراقجي" قام بزيارة رسمية للكويت قادماً من سلطة عمان في إطار جولة خليجية تشمل قطر، للتباحث بشأن الأزمة الحالية بالمنطقة.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر مطلعة أن الرسالة التي حملها "عراقجي" تتضمن تطمينات لدول الخليج بعد حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

وحول اتفاقية عدم الاعتداء، أعرب وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف": "أن روسيا ترى أنه كما حدث في أوروبا، عندما بدأت عملية هلسنكي لتشكيل اللجنة الأمنية الأوروبية، يمكننا تطبيق هذه الخبرة الأوروبية في منطقة الخليج، وهذا الأمر متعلق بإيران، وعندما نتحدث عن شفافية العمل وتنسيقه وإجراء التدريبات، فنحن نحتاج إلى الثقة بالنسبة للطرفين، أعتقد أن المبادرة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق عدم الاعتداء، تمثّل خطوة جيدة، أنا أعرف أن بعض البلدان في مجلس الخليج تستعد للنظر في هذه المبادرة".

وهنا يمكن القول إن هذه الدعوة الإيرانية إلى عقد معاهدة عدم اعتداء بين دول المنطقة، تأتي منسجمة مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الإيرانية التي لم تفارق أي طاولة للحوار إن كان مع واشنطن أو مع الاتحاد الأوروبي بما يمثله هذا الاتحاد من دور في حلف الناتو، وتقوم على السعي إلى تشكيل "نظام أمني مشترك" بمشاركة جميع الدول المتجاورة للحدّ من وجود القوات الأجنبية غير المسوّغ، ويساعد على إقامة منظومة أمن إقليمية في المنطقة.

وفد من خفر السواحل الإماراتي يبحث في طهران التعاون الحدودي بين البلدين

في خطوة اعتبرها الكثيرون بأنها أول علامة إماراتية إيجابية لتحسين العلاقات مع جارتها إيران، وصل وفد من خفر السواحل الإماراتي يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي وسيبحث الاجتماع كذلك تنقّل الأجانب بين البلدين، والدخول غير الشرعي عبر الحدود البحرية، إضافة إلى تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين. 

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي المكوّن من سبعة أفراد من خفر السواحل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بالإضافة إلى سعي أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

وفي سياق متصل، أعرب مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأربعاء، عن ارتياحه لنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران، مؤكداً أنه اقتصر على بحث قضية الصيادين.

 وقالت مصادر إخبارية إماراتية إن مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في الوزارة، "سالم محمد الزعابي"، أبدى ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران

وقال "الزعابي": "إن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحلّ مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب.

وفي السياق ذاته، كشفت بعض المصادر الإخبارية يوم أمس الثلاثاء أن اثنين من البنوك الإماراتية أبديا استعدادهما للتعاون المالي مع إيران، ولفتت تلك المصادر إلى أن البنوك في دولة الإمارات أعلنت بأنها مستعدة لمعالجة المعاملات التجارية الإيرانية في ظل العقوبات التي وضعت قيوداً على وصول إيران إلى الخدمات المالية غرب آسيا.

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