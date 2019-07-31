السفير الإيراني في لندن: على بريطانيا الإفراج عن الناقلة "غريس 1" بأسرع وقت

الوقت- طالب السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، السلطات البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، في أسرع وقت ممكن.

وقال بعيدي نجاد في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" مساء الثلاثاء: إن قيام بريطانيا بتوقيف سفينة تحمل النفط الإيراني، يعدّ مخالفة للقانون الدولي ويجب الإفراج عنها بأسرع وقت ممكن.

وتابع: إن السفينة التي تم توقيفها في مضيق هرمز ارتكبت مخالفات قانونية، وإن قضيتها قيد التحقيق من قبل المحكمة.

وأضاف بعيدي نجاد قائلاً: يتم حل المشكلتين بشكل منفصل، لكن الإفراج السريع عن السفينة الإيرانية سيساعد في حل مشكلة أخرى.

يذكر أن السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد" قد قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فجر الثلاثاء: إنه من غير الممكن تطبيق المقترح الذي أوردته بعض وسائل الإعلام البريطانية المتضمن مبادلة أو مقايضة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى إيران وبريطانيا.