الخارجية الكازاخستانية: جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل والذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية في الأول والثاني من آب المقبل.

وقال المكتب الصحفي للخارجية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك: "في الوقت الراهن وبتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية في كازاخستان تجري على قدم وساق الاستعدادات للجولة القادمة الـ13 رفيعة المستوى بشأن سوريا والمقرر عقدها في نور سلطان"، مضيفاً: "حتى هذه اللحظة جميع الأطراف المدعوة مسبقاً أكدت حضورها".

وكانت الخارجية الكازاخستانية أكدت في التاسع عشر من الشهر الحالي أن الاجتماع الثالث عشر بصيغة أستانا سيعقد في نور سلطان الشهر المقبل ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة "إيران وروسيا وتركيا" إضافة إلى وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة موضحة أن الاجتماع المقبل سيركّز على بحث مستجدات الوضع في سوريا ولا سيما في إدلب وشمال شرق البلاد.

وعقد 12 اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.