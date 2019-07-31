قائد الجيش اللبناني: مستمرون بمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

الوقت- أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون استمرار الجيش في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفي التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله.

وأضاف عون في كلمة له اليوم بمناسبة عيد الجيش اللبناني الرابع والسبعين الذي يصادف يوم غد إن "العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في انتهاك سيادة لبنان براً وبحراً وجواً… وقد ارتقى العديد من العسكريين والمدنيين شهداء جراء اعتداءاته المتكررة" مضيفاً "بجهود الجيش اللبناني وتضحياته سنستمر في مواجهة أطماع هذا العدو والتصدي له".

وأشار عون إلى أن “المؤسسة العسكرية اللبنانية شهدت الكثير من المحطات والانتصارات ولم تكسرها بعض العثرات” وشدد على أننا “نضع نصب أعيننا دائما الحفاظ على العيش المشترك.. ونؤكد أنه لا عودة إطلاقاً إلى الوراء في مجال الدفاع عن وحدة لبنان وسيادته واستقراره”.