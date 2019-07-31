العميد يحيى سريع: أسرنا أكثر من 40 مرتزقاً بعملية استدراج ناجحة غرب عسير

الوقت- كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أسر أكثر من 40 مرتزقاً للجيش السعودي بعملية استدراج ناجحة قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

وبيّن العميد سريع أنه تمّ أسر أكثر من 40 ومصرع العشرات من مرتزقة الجيش السعودي إثر تصدي الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار لمحاولات قوى العدوان الزحف من اتجاهين قبالة قطاع الدائر باتجاه مديريتي قطابر ومنبه الحدوديتين.

ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأبناء القبائل تصدوا لزحوفات قوات العدو باتجاه المنطقتين وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكداً تدمير آليات ومدرعات وسقوط عشرات المرتزقة بين قتيل ومصاب إضافة إلى أسر أكثر من 40 مرتزقاً واغتنام عتاد عسكري كبير.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي للعدوان شنّ غارات لإسناد مرتزقته أثناء محاولات الزحف إلا أنها باءت بالفشل.