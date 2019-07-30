التظاهرات تعمّ المدن السودانية تنديداً بمذبحة مدينة الأُبيض

الوقت-خرجت تظاهرات في العديد من المدن السودانية للتنديد بمقتل وإصابة عدد من الطلاب خلال تظاهرة لهم في مدينة الأبيض.

وطالب المتظاهرون بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، وحمّلوا المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن القتلى في مدينة الأبيض.

ومن جهته أكد المجلس العسكري تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في حادثة مدينة الأبيض، وقال إنه سيتم تقديم كل متسبّب في الأحداث إلى المحاكمة.

وأعرب ممثل اليونسيف في السودان عن صدمته الشديدة لأحداث مدينة الأبيض، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الأطفال.

وأكدت نقابة أطباء السودان أن قمع الطلاب لا مبرر له ويتحمّل المجلس العسكري المسؤولية الجنائية أو التقصير في توفير الحماية للمواطنين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تنديداً بمجزرة الاُبيَّض عاصمةِ ولاية شمال كردفان والتي راح ضحيتَها ثمانية من الطلاب عندما أطلقت قوات الأمن النار على تظاهرة احتجاجية.

وحمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية المجزرة، وقررت تأجيل جلسة التفاوض معه المقررة اليوم.