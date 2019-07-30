بعيدي نجاد: إيران ترفض مقترح تبادل ناقلتي النفط مع بريطانيا

الوقت-أكد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد رفض إيران مبادلة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها مع ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها لندن بشكل غير قانوني.

وفي تغريدة على تويتر قال بعيدي نجاد: "من غير الممكن تطبيق المقترح الذي أوردته بعض وسائل الإعلام البريطانية المتضمن مبادلة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى إيران وبريطانيا".

وتابع: "إن بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الإيرانية بصورة غير قانونية في منطقة جبل طارق فيما قامت إيران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في الـ 19 من الشهر الحالي توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية لعدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية بعد نحو أسبوعين على إعلان حكومة جبل طارق أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة إيرانية للنفط قبالة موقع الصخرة في مضيق جبل طارق.