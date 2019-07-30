عباس موسوي: العمل الإجرامي السعودي في صعدة باليمن وحشي وغير إنساني

الوقت- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الإجرامي لتحالف العدوان السعودي على أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن.

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" انتهاكات العدوان الذي تقوده السعودية على أحد الأسواق في محافظة صعدة، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين، بالأعمال الوحشية واللاإنسانية، معبّراً عن تعاطفه مع الشعب اليمني، وخاصة عائلات الضحايا.

وتابع: لأكثر من أربع سنوات منذ بدء الحرب المدمّرة على اليمن، لم يكن لدى قوى العدوان على اليمن هدف سوى تدمير اليمن والسعي للتعويض عن الهزائم السياسية والميدانية عن طريق قتل النساء والأطفال والمدنيين.

كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية صمت المجتمع الدولي بشأن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، مضيفاً إن أمريكا وبعض الدول الأوروبية متورّطة في هذه الجرائم عن طريق بيع الأسلحة للمعتدين إذ يجب أن يتحمّلوا مسؤولية أفعالهم.