السفير الإيراني في العراق: الجامعات الإيرانية مستعدة للتعاون العلمي مع الجامعات العراقية

الوقت-التقى السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، في بغداد، رئيس جامعة تكريت العراقية جهاد ذياب.

أعرب السفير الايراني في بغداد خلال هذا اللقاء عن سعادته لتحسّن وارتقاء المستوى العلمي لجامعات العراق، معلناً عن استعداد جامعات الجمهورية الإسلامية الايرانية للتعاون العلمي وتبادل الطلاب والاساتذة مع الجامعات العراقية.

بدوره أشار رئيس جامعة تكريت الى المكانة الخاصة والترتيب الممتاز للجامعات الايرانية على مستوى العالم، داعياً إلى تعزيز التعاون العلمي والجامعي وتبادل الطلاب بين جامعة تكريت وجامعات ايران.