"بن علوي" في إيران حاملاً رسالة الانفراج

الوقت - كانت طهران في الأيام الأخيرة وجهةً لاثنين من كبار المسؤولين السياسيين في البلدان المجاورة التي تربطها علاقات وثيقة بإيران في الشؤون الإقليمية. ففي البداية وفي منتصف الأسبوع الماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى طهران وتشاور مع المسؤولين الإيرانيين، ثم في يوم السبت الماضي، بدأ وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي زيارته إلى إيران للتحدث مع السلطات الإيرانية.

المبادرة إلی هذه الزيارات في ظل استمرار التوترات في منطقة الخليج الفارسي، على الرغم من انخفاضها الملموس بالقياس إلی الشهر الماضي، عندما تم إسقاط طائرة التجسس الأمريكية بدون طيار في المياه الإقليمية لإيران، وكذلك علی اعتبار أن العراق وسلطنة عمان كانا قد أظهرا في الأشهر الماضية رغبةً في لعب دور الوساطة من أجل تقليل التوترات بين إيران والولايات المتحدة، جعلا الكثيرين ينظرون في الهدف من هذه الزيارات وتقييمها في سياق تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. الأمر الذي لم يؤيده وزير خارجية عمان والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. لهذا السبب، ناقش موقع الوقت الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات مع الخبير في قضايا الشرق الأوسط "جعفر قنادباشي".

كيف تقيمون أهداف زيارة بن علوي إلى طهران؟

حاليًا هناك قضيتان مهمتان في المنطقة تدور حولهما الدبلوماسية الإقليمية. إحداها هي التوتر في منطقة الخليج، ويمكن القضاء على هذا التوتر من خلال دور إيران ومرکزيتها. في الوقت الراهن، تمتلك إيران زمام المبادرة في منطقة الخليج الفارسي، لأن لها حدوداً ساحليةً طويلةً مع البحر، بالإضافة إلى أنها أقوى دولة في المنطقة. لذلك، تشعر دول المنطقة أنه إذا تزايدت التوترات فإن خسائرها ستلحقها أيضاً. إذاً، ليس فقط عمان والعراق، بل أيضًا العديد من الدول الأخرى في المنطقة، وحتى الحكومات الغربية التي تستفيد من التجارة البحرية والتدفق الآمن لصادرات النفط من الخليج الفارسي، والتي لها مصالح اقتصادية في هذه المنطقة، تسعی للتواصل مع إيران بطريقة ما والحد من التوترات من خلال الدور المرکزي لإيران. في هذه الأثناء، فإن عمان ونظراً لعلاقاتها التاريخية الجيدة مع إيران، وكذلك عدم وجود خط متطرف في تعاملها مع القضايا الإقليمية بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، تتمتع بموقع جيد في السياسة الخارجية الإيرانية، وبالتالي، يزورها وزير خارجيتها لتبادل وجهات النظر مع السلطات الإيرانية وإعلان اهتمام مسقط بدور إيران.

أما الهدف الآخر من هذه الزيارة فهو قضية اليمن، والمشاكل والأزمات التي تواجهها السعودية والإمارات في هذه الحرب، إذ تفيد الأنباء حالياً بأنهم يبحثون عن وسيلة لإنقاذ أنفسهم من هذه الأزمة ووضع حد لها. لذلك، قد يمكننا القول إن عمان هي سفيرة هذه الدول لمعرفة الرؤية الإيرانية تجاه اليمن بشكل غير مباشر، وكيفية إنهاء هذه الدول للحرب علی اليمن بشکل يحفظ ماء وجههم.

هاتان المسألتان کانتا المحور الرئيسي للمحادثات، على الرغم من أن الدول الغربية، وخاصةً بريطانيا، كانت حريصةً على قيام عمان بالتفاوض بشأن الإفراج عن الناقلة البريطانية بشکل مشرف، ولكن لا يوجد هناك ما يشير إلى أن سلطنة عمان قد لعبت دوراً في هذه القضية.

علی الرغم من عدم وجود دليل علی التفاوض بشأن إطلاق سراح السفن البريطانية في محادثات بن علوي في طهران_ کما تفضلتم_ ولكن وسائل الإعلام قد تحدثت عن هذا الأمر کجزء من زيارة عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي. السؤال هو، على الرغم من أن بريطانيا وإيران لديهما علاقات دبلوماسية رسمية، فلماذا ترسل الحكومة البريطانية وسيطًا ولا تدخل مباشرةً في مفاوضات مع طهران؟

إن الموقع التاريخي لبريطانيا في منطقتنا وكذلك في العالم كقوة استعمارية كبرى، أصبح موضع خلاف الآن، ويمكن القول إن جزءًا من هذه المكانة قد تم القضاء عليها من خلال احتجاز ناقلتها في الخليج الفارسي، وبالتالي فإن بريطانيا التي لا تريد کسر هيبتها أکثر من ذلك، تری أنه إذا أرسلت مبعوثاً للتفاوض مباشرةً مع طهران وتلقت الرد السلبي، فستكون هذه ضربةً أخرى لمصداقيتها الدولية. تجد بريطانيا هذا الأمر وارداً جداً خاصةً بعد الضربة التي لحقت بموقع ترامب وهيبته عندما رفضت إيران الوساطة اليابانية، والحد من قدرته التفاوضية أمام إيران، لذلك، تسعى السلطات البريطانية أولاً إلى ضمان عدم تلقيها ردًا سلبيًا من إيران، عن طريق إرسال رسائل عبر الوسطاء. وفي الواقع، تخشى بريطانيا المواجهة المباشرة مع إيران، لأن إيران لديها الكثير من المطالب المحقة، التي يمكن أن تدين بريطانيا في بداية المفاوضات وتضعها في موقف ضعيف.

بالنظر إلی الأجواء المتوترة التي تسود المنطقة حالياً، كيف تقيمون نتائج زيارة المسؤولين العمانيين والعراقيين؟

جميع الأطراف الموجودة في المنطقة لا ترغب بزيادة التوترات، حتى الولايات المتحدة وبريطانيا، لأن التوتر المتزايد يعني زيادة الخطر على مختلف مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وعلى الرغم من أن هذه التوترات قد تسببت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، إلا أنهم لم يظنوا أنهم يمكن أن يكونوا عرضةً لهذه التوترات وما يترتب عليها من أضرار، لذلك فهم لا يريدون تفاقم هذا الوضع المتوتر. لقد رأينا في الأسبوع الماضي أن الإمارات قد أرسلت وفداً إلى إيران، ذلك أن كل مساحة بلادهم تقع على الشاطئ، وإطلاق رصاصة واحدة فقط، يمكن أن يسبب لهم الانهيار في الأسواق، والانخفاض الحاد في السياحة والإفلاس الاقتصادي. في المقابل فإن إيران التي لعبت دائمًا دورًا إيجابيًا للغاية في الأمن والاستقرار في المنطقة، لا ترید التوترات أبداً. وحتى الاستيلاء على السفينة البريطانية كانت عملاً قانونياً للحفاظ على الاستقرار، لأن هذه السفينة قد أغلقت نظام الرادار والاتصالات لديها، والذي تکراره من قبل السفن الأخرى كان يشكل تحدياً للتنقُّل الآمن في مياه المنطقة.

ومع ذلك ولكي تنجح جهود الوساطة، فإن الشيء المهم هو أن تعترف هذه الدول بموقع إيران المحوري والامتناع عن خلق التوتر. وفي الواقع، يكفي ألا تلعب إيران دورها في أمن الخليج الفارسي حتی تُفتح الطريق أمام الدواعش والقاعدة في المنطقة، وتعريض تجارة هذه الدول واقتصادها للخطر.