"بلومبرغ": السعودية ستواجه مخاطر إذا استخدمت البحر الأحمر لتصدير نفطها

الوقت- كشفت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها عن المخاطر التي تواجه ​السعودية​ إذا استخدمت ​البحر الأحمر​ لتصدير نفطها بدلا من الخليج أو ​مضيق هرمز​، شريان ​النفط​ العالمي.

وذكرت الوكالة أن ​تصدير النفط​ عبر البحر الأحمر بدلا من الخليج قد يبدو للوهلة الأولى خياراً جذاباً، إلا أن التصدير عبر البحر الأحمر له مخاطر.

وتقوم السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، بمشروع توسعة لخط أنابيب يمتد من حقول النفط في شرق المملكة إلى موانئها المطلة على البحر الأحمر، ومشروع التوسعة يهدف لزيادة استطاعة الأنبوب من 5 ملايين برميل يوميا إلى 7 ملايين برميل.

ووفقا لمصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن تنتهي السعودية من مشروع التوسعة في ايلول ، إلا أن تقريرا ماليا لشركة "​أرامكو​" يظهر أن الانتهاء من الأعمال سيكون بعد 4 سنوات.