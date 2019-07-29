حوالي 80 شاحنة تصدير تركية عالقة في المعابر الجمركية السعودية

وقت- كشفت صحيفة "زمان" التركية عن وجود حوالي 80 شاحنة تصدير تركية عالقة في المعابر الجمركية للسعودية​، منذ عدة أيام.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، أن اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين مستمرة من أجل حل أزمة ​الشاحنات​.

وأفاد نائب ​حزب الشعب​ الجمهوري التركي عن مدينة هاتاي، محمد جوزل منصور، بأن الشاحنات التي انطلقت في 23 حزيران من ​تركيا​ ووصلت ميناء جدة في الأول من تموز ، لا تزال تنتظر بالمعابر الحدودية منذ 24 يوما، مشيرا إلى احتواء هذه الشاحنات على خضروات وفاكهة مثل: العنب و​البطيخ​ والطماطم والمشمش.

وأضاف جوزل منصور، أن فترة الانتظار الطويلة تسببت في فساد نحو 7 آلاف طن من الفاكهة والخضروات، وأن طن السلع الفاسدة يكلف المصدر 25-35 ألف دولار.

على صعيد آخر تنتظر المنسوجات المصدرة من تركيا إلى السعودية إذن الدخول إلى الأراضي السعودية منذ 15 يوما.

ويُفرض حظر على دخول منتجات المنسوجات القادمة من اسطنبول إلى السعودية من الطرق البرية والمطارات.