موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 26 ذی‌القعده‏ 1440

إخترنا لكم

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي الشيء الأكثر أهميةً والذي يبدو أنه قد أقلق الملك الأردني بشأن هروب أخته "هيا" إلى أوروبا، يرتبط بإمكانية استخدام هذه القضية كورقة ضغط من قبل محمد بن زايد لقبوله بصفقة القرن.

غارات صاروخية وجوية ثقيلة في شمال سوريا.. هل بدأت معركة جديدة ضد الإرهابيين؟ + خريطة الوقت- تحاول الجماعات الإرهابية تغيير ميزان القوى في شمال سوريا عن طريق نقل الكثير من المقاتلين والمعدات العسكرية إلى تلك المناطق، لكنها واجهت ردود فعل حاسمة وقوية من قبل الجيش العربي السوري وحلفاءه.

وزارة العمل اللبنانية تتخذ قراراً مثيراً للجدل؛ من يقف خلفه؟ قرار وزارة العمل اللبنانية قد تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي، وبناءً على طلب السعودية، ويمكن أن يتمثل هدفها الرئيسي في خلق فجوة بين لبنان والفلسطينيين، بالإضافة إلى إحداث الثغرة داخل التيارات السياسية اللبنانية، وفي النهاية سوق لبنان إلى حالة من الانفلات الأمني، كما كان الحال قبل احتلال بيروت من قبل الکيان الإسرائيلي عام 1982.

إعدام المعارضين في البحرين.. الحدث المشبوه المتكرر الأمر المؤكد هو أن زيادة الضغوط تعني شعور نظام آل خليفة بالخوف من تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية، والتي ستؤدي به في نهاية المطاف إلی مزيد من السقوط في مستنقع الأخطاء التي صنعه بيده.

القانون الدولي والجرائم ضد أطفال اليمن.. هل في ذلك عبرة لتحالف العدوان؟ الوقت- إن أحد أهم أشكال الجرائم ضد الأطفال اليمنيين والتي تقوم بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتمثل في استمرار الحصار الجائر على المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية والذي تسبب في حدوث مجاعة قاسية وانتشار الأمراض المعدية والقاتلة بين المدنيين، وخاصة الأطفال اليمنيين.

أخبار

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه

الوقت-نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية واسعة استهدفت مطار أبها التابع للعدوان السعودي بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدّى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.

اللواء رشيد: إطالة زمن الحروب وتوسيعها سببه تأثير مختلف عوامل الحساب المغلوط الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء "غلام علي رشيد": إن مصير الحرب المستقبلية المحتملة سوف يحدده اتساع ساحات القتال وعنصر الزمن.

اجتماع فيينا يؤكد الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع الحظر عن إيران الوقت- أكد الاتحاد الأوروبي، أن اجتماع فيينا لنواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع الحظر عن إيران.

موسوي: سنتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتنا بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية.

حرس الثورة يوجه تحذيراً لسفينة حربية بريطانية الوقت- يظهر شريط فيديو، نشر مؤخراً، القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية تحذّر سفينة حربية بريطانية وتأمرها بعدم التدخل بمهام حرس الثورة.

قتلى وجرحى جراء الهجوم على مقر المرشح لمنصب رئيس الوزراء في كابل قتلى وجرحى جراء الهجوم على مقر المرشح لمنصب رئيس الوزراء في كابل

سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا

صالحي: مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته وهو قيد الإنجاز الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، إن مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته، مشيراً إلى أن مراحل إعادة التصميم قيد الانجاز.

اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه الوقت- استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم بطائرات قاصف “ك2” أهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدوان السعودي في مطار نجران ما أدّى إلى تعطّل الملاحة الجوية فيه.

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف عدة مدن عراقية الوقت-أعلنت القوات العراقية اليوم إحباطها مخططاً إرهابياً لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الحالي.

الحكومة الإيرانية تعلق على طلب بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية الوقت-علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية.

حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الوقت- استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

ايران تدين بشدة اعدام المعارضين في البحرين ايران تدين بشدة اعدام المعارضين في البحرين

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي الوقت- شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم أمس السبت، ضرورة اعتماد الاساليب العلمية والايجابية المؤثرة لصيانة البلاد والمجتمع من تهديدات الفضاء الافتراضي، قائلا: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي في شبكة المعلومات الوطنية الى الحد الأدنى.

الآلاف من سكان كشمير يتظاهرون دعماً للشيخ زكزاكي الوقت-تظاهر الالاف من سكان كشمير، في منظقة "كارجيل" دعماً لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي.

الحية يدعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية الوقت- دعا القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردّاً على إجراءات الكيان الصهيوني في حي واد الحمص بالقدس المحتلّة.

الأمم المتحدة تضع تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمة السوداء للعام الثالث على التوالي الوقت- أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمتها السوداء للعام الثالث على التوالي وذلك في تقرير سنوي قدمته لمجلس الأمن الدولي.

المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع وحجة الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي بعد أن تمكنت وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير آلية لهم بمحافظة الضالع إضافة إلى قنص عدد أخر في محافظة حجة.

سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"واتسآب" تعتزم إطلاق نسخة للحواسيب تعمل من دون هاتفك الذكي !

منع طائرة عراقية من الاقلاع في مطار قرطاج بسبب الديون المترتبة على ​"الخطوط الجوية العراقية​"

قتلى وجرحى جراء الهجوم على مقر المرشح لمنصب رئيس الوزراء في كابل

سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا

ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بيل

حوالي 80 شاحنة تصدير تركية عالقة في المعابر الجمركية السعودية

الكارثة المناخية القادمة لم يسبق لها مثيل

إعدام المعارضين في البحرين.. الحدث المشبوه المتكرر

أبو فاخر : عباس يعيش أزمة النيل من شرعيته .. وهناك تحالفات عسكرية وأمنية من البعض مع الكيان الصهيوني !!

موسوي: سنتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتنا بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي؛ ما ظهر وما خفي

مسلسل تشيرنوبيل روسي للرد على النسخة الأمريكية

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه

"بلومبرغ": السعودية ستواجه مخاطر إذا استخدمت البحر الأحمر لتصدير نفطها

شركة "آبل" تتحضر لإطلاق بطاقتها الائتمانية الجديدة في شهر آب المقبل

ماذا تعرف عن التحالف الأمريكي البحري المشبوه؟

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات

بالصور... الرئيس الايراني يستقبل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

الزكزاكي إلى متى.. ومن يقف خلف عدم إطلاق سراحه؟

صحيفة بريطانية: الحكومة في لندن تستمر في عقد صفقات سلاح مشبوهة مع الرياض

موقع تشيكي: السعودية اشترت صمت الغرب عن جرائمها في اليمن

رؤيتان مختلفتان للعرب حول احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية

الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

عدوان "إسرائيلي" على تل الحارة بريف درعا

كيم جونغ أون يؤكد ضرورة زيادة الإمكانات الدفاعية لكوريا الديمقراطية

قصف مدفعي للعدوان السعودي على الحديدة يؤدي لإصابة امرأتين يمنيتين

هذه هي بنود المقترح الروسي المؤلف من 5 بنود لضمان أمن الخليج الفارسي

لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً

ترامب يجعل "ابن سلمان" مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟

مرسوم عبد المهدي فيما يخصّ الحشد الشعبي.. الأسباب والأهداف

"داعش" سلاح هوليود ضد العرب والمسلمين

"ما خُفي أعظم".. فضيحة جديدة تؤكد تورّط المنامة في دعم الإرهاب

تقلیص السفارة الأمريكية في العراق.. مشكلات مالية أم إجراءات أمنيّة؟

إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيساً لمجلس صيانة الدستور

إيران وقطر تطوران العلاقات التجارية بينهما عبر موانئ بوشهر

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي الجوف وحجة

هذه هي وبالارقام ارباح ايران عبر تصدير الطاقة للعراق

"معرض الشهيد الصماد" إزاحة الستار عن آخر الأسلحة المتطوّرة + صور

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ!

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

الإثنين 26 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - تعدّ زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الإمارات في 27 يوليو 2019 (5 أغسطس 1398)، ولقاؤه الخاص بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، أحد الأحداث ذات الأهمية الخاصة على مستوى المعادلات السياسية العربية.

وجاءت زيارة العاهل الأردني في حين لم يمضِ سوى شهر على هروب أخته من دبي، لذلك فإن التركيز على الأهداف والافتراضات المحتملة المحيطة بهذه الزيارة في وقت تم فيه إثارة قضية حل القضية الفلسطينية بشكل علني، بناءً على "صفقة القرن" التي وضعها دونالد ترامب، يجعل القضية أكثر حساسيةً، وعلى هذا الأساس، من الممكن دراسة الأبعاد الخفية والظاهرة لزيارة الملك عبد الله إلى أبوظبي في محورين أساسيين:

لغز هروب أخت العاهل الأردني والدور الخفي لولي عهد أبو ظبي

إن هروب "هيا بنت الحسين" الزوجة الرابعة لحاكم دبي محمد بن راشد، أخت العاهل الأردني غير الشقيقة، كان يبدو في البداية قضيةً عائليةً وعاطفيةً بين شخصين، تداخلت فيها بعض الدوافع الاقتصادية والعاطفية، ولكن بعد حوالي شهر من هذا الحدث، يبدو الآن أن سيناريو سياسياً معقّداً كان يجري خلف الكواليس وممثله الرئيس هو محمد بن زايد.

لقد هربت "هيا" قبل شهر من دبي سرّاً وفرَّت من الإمارات، وذهبت بدايةً إلى ألمانيا وطلبت اللجوء هناك، ثم في تنقُّل غريب ذهبت الزوجة الرابعة لحاكم دبي محمد بن راشد إلى بريطانيا، ووفقاً لتقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعيش الأميرة "هيا" مع طفليها الآن في منزلها الذي يقدّر ثمنه بـ 85 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قصر كينجستون في لندن.

هنالك الآن افتراض جدّي حول هذا الهروب والانتقال المكاني، مفاده أنه أثناء هروب هيا من الإمارات، كان الدور الرئيس في البداية لولي عهد أبو ظبي، ثم تعاون معه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أيضاً.

أساس القصة هو أن "هيا" كانت تنوي بالتعاون مع محمد بن راشد، القيام بانقلاب ضد شقيقها الملك عبد الله الثاني، ولكن بعد انكشاف الأمر، اضطر حاكم دبي إلى ترحيل زوجته إلى أوروبا للبقاء آمناً والحفاظ على ماء الوجه.

في هذه الأثناء ثمّة نقطتان معقدتان، إحداهما أن هروب "هيا" إلى ألمانيا وطلبها البقاء في لندن، قد تزامن مع وفاة خالد القاسمي ابن حاكم الشارقة البالغ من العمر 39 عاماً في لندن، والأخرى هي الأهداف التي يسعى محمد بن زايد لتحقيقها.

الاستدلال الأكثر أهميةً في هذا الصدد هو أنه بعد فضح انقلاب هيا ضد شقيقها، أمر ملك الأردن بإقالة بعض قادته العسكريين والأمنيين بمن فيهم رئيس المخابرات، ومغادرة سفير الإمارات في عمان "مطر الشامسي" والرئيس السابق لقوات أمن أبو ظبي.

وبعد إثبات تورّط الأميرة الأردنية في الانقلاب، سارع محمد بن راشد زوجها وحاكم دبي، وخوفاً من أن يستغل محمد بن زايد هذه القضية للابتزاز منه ومن ملك الأردن، إلى تمهيد الطريق لهروب زوجته سرّاً إلى أوروبا.

الحقيقة هي أن العاهل الأردني وبعد اكتشافه للأبعاد المعقدة للقضية، يبدو أنه قام بأول زيارة له إلى الإمارات لمعرفته إمكانية أن يستغل ولي عهد أبوظبي الانقلاب وهروب "هيا بنت الحسين" كوسيلة لممارسة الضغط عليه، الأمر الذي يمكن البحث عن جذوره في "صفقة القرن" الترامبية.

مخاوف الأردن من صفقة القرن

الشيء الأكثر أهميةً والذي يبدو أنه أقلق الملك الأردني بشأن هروب أخته "هيا" إلى أوروبا، يرتبط بإمكانية استخدام هذه القضية كورقة ضغط من قبل محمد بن زايد لقبول الملك ومحمد بن راشد بصفقة القرن.

والحقيقة هي أنه منذ إثارة صفقة القرن من قبل إدارة ترامب، فإن الأردن الذي يستضيف عدداً کبيراً من اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون 55٪ من سكانه، لديه مخاوف کبيرة بشأن هذه الصفقة، وقد تبنّى موقفاً معارضاً حيالها حتى الآن.

والعلامة الواضحة على ذلك يمكن رصدها في زيارته إلى أبو ظبي، بعد استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمان، وإعلان الأخير تعليق جميع الاتفاقات الموقّعة مع الكيان الإسرائيلي. من وجهة نظر الأردن، فإن صفقة القرن ستؤدي من ناحية إلى نهاية خطة حل الدولتين، ومن ناحية أخرى، فإن الكيان الاسرائيلي سوف يسيطر بالكامل على الضفة الغربية، وسيكون له وجود أمني دائم في منطقة غور الأردن (وهي منطقة تقع بين الضفة الغربية والأردن)، كما ستكون القدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي.

لذلك، قد تكون صفقة القرن تهديداً مباشراً للأردن، لأن أمريكا تنوي إنهاء القضية الفلسطينية بأي طريقة ممكنة، وذلك بحيث يتم فرض التكلفة الرئيسة على الأردن.

ونتيجةً لذلك، شهدنا أيضاً خلال زيارة العاهل الأردني إلى أبو ظبي، أن عبد الله الثاني وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية، قد أكد على إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي، بالاعتماد على حل الدولتين وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهذا يشير إلى أن الملك عبد الله قد بادر إلى زيارة أبو ظبي بهدف تخفيف ضغوط ولي عهد أبو ظبي وربما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لقبول عمان بصفقة القرن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

هيا بنت الحسين محمد بن زايد الملك عبد الله الثاني محمد بن راشد الأردن الإمارات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة