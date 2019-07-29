نادٍ ألماني يتحرك لإعادة ريبيري للبوندسليجا

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  الإثنين 26 ذی‌القعده‏ 1440

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وزارة العمل اللبنانية تتخذ قراراً مثيراً للجدل؛ من يقف خلفه؟

وزارة العمل اللبنانية تتخذ قراراً مثيراً للجدل؛ من يقف خلفه؟ قرار وزارة العمل اللبنانية قد تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي، وبناءً على طلب السعودية، ويمكن أن يتمثل هدفها الرئيسي في خلق فجوة بين لبنان والفلسطينيين، بالإضافة إلى إحداث الثغرة داخل التيارات السياسية اللبنانية، وفي النهاية سوق لبنان إلى حالة من الانفلات الأمني، كما كان الحال قبل احتلال بيروت من قبل الکيان الإسرائيلي عام 1982.

إعدام المعارضين في البحرين.. الحدث المشبوه المتكرر الأمر المؤكد هو أن زيادة الضغوط تعني شعور نظام آل خليفة بالخوف من تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية، والتي ستؤدي به في نهاية المطاف إلی مزيد من السقوط في مستنقع الأخطاء التي صنعه بيده.

القانون الدولي والجرائم ضد أطفال اليمن.. هل في ذلك عبرة لتحالف العدوان؟ الوقت- إن أحد أهم أشكال الجرائم ضد الأطفال اليمنيين والتي تقوم بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتمثل في استمرار الحصار الجائر على المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية والذي تسبب في حدوث مجاعة قاسية وانتشار الأمراض المعدية والقاتلة بين المدنيين، وخاصة الأطفال اليمنيين.

"غلوبال ریسیرش": هل تتمكن المؤامرة السعودية من التأثير سلباً على مضيق هرمز؟ + خريطة الوقت- تخطط المملكة العربية السعودية لمد خط أنابيب النفط من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر لمعالجة المخاوف الغربية بشأن إغلاق مضيق هرمز الذي تسيطر عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية. وحول هذا السياق، كشف مركز "جلوبال ريسيرش" عن بعض الادلة والشواهد التي تجعل من المُضي قدماً في تلك الخطة مستحيلاً وصعباً للغاية.

قلق "إسرائيل" من تطورات الحرب اليمنية.. هل تؤثّر صواريخ "أنصار الله" في المعادلات الصهيونية؟ + صور وخريطة الوقت- نظرًا لأن الصواريخ اليمنية يمكن أن تهدد الرياض وأبو ظبي وجعل باب المندب غير آمن، فإن مدينة إيلات الاسرائيلية، التي اكتسبت جزءًا كبيرًا من أهميتها من سفن الشحن التي تمر من باب المندب، أصبحت اليوم تعاني من تهديداً جديداً.

أخبار

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه

الوقت-نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية واسعة استهدفت مطار أبها التابع للعدوان السعودي بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدّى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.

اللواء رشيد: إطالة زمن الحروب وتوسيعها سببه تأثير مختلف عوامل الحساب المغلوط الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء "غلام علي رشيد": إن مصير الحرب المستقبلية المحتملة سوف يحدده اتساع ساحات القتال وعنصر الزمن.

اجتماع فيينا يؤكد الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع الحظر عن إيران الوقت- أكد الاتحاد الأوروبي، أن اجتماع فيينا لنواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أجمعوا على الحفاظ على الاتفاق ومواصلة النقاشات حول رفع الحظر عن إيران.

موسوي: سنتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتنا بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية.

حرس الثورة يوجه تحذيراً لسفينة حربية بريطانية الوقت- يظهر شريط فيديو، نشر مؤخراً، القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية تحذّر سفينة حربية بريطانية وتأمرها بعدم التدخل بمهام حرس الثورة.

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سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا

صالحي: مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته وهو قيد الإنجاز الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، إن مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته، مشيراً إلى أن مراحل إعادة التصميم قيد الانجاز.

اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه الوقت- استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم بطائرات قاصف “ك2” أهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدوان السعودي في مطار نجران ما أدّى إلى تعطّل الملاحة الجوية فيه.

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف عدة مدن عراقية الوقت-أعلنت القوات العراقية اليوم إحباطها مخططاً إرهابياً لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الحالي.

الحكومة الإيرانية تعلق على طلب بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية الوقت-علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية.

حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الوقت- استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

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الحية يدعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية الوقت- دعا القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردّاً على إجراءات الكيان الصهيوني في حي واد الحمص بالقدس المحتلّة.

الأمم المتحدة تضع تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمة السوداء للعام الثالث على التوالي الوقت- أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمتها السوداء للعام الثالث على التوالي وذلك في تقرير سنوي قدمته لمجلس الأمن الدولي.

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رياضة

نادٍ ألماني يتحرك لإعادة ريبيري للبوندسليجا

الإثنين 26 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
نادٍ ألماني يتحرك لإعادة ريبيري للبوندسليجا
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الوقت- بدأ أحد أندية الدوري الألماني في التحرك من أجل إعادة النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، إلى البوندسليجا من جديد.

اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 36 عامًا، رحل عن البايرن بنهاية الموسم المنصرم فور نهاية تعاقده، لينهي رحلة دامت 12 عامًا داخل ملعب أليانز أرينا.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تحرك نادي آينتراخت فرانكفورت نحو ريبيري، بعدما تواصل مع وكيل اللاعب، لمعرفة مدى رغبته في اللعب ضمن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى العرض المقدم من فرانكفورت، والذي تضمن التعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط.

كما اشترط فرانكفورت منح ريبيري راتبًا يتعلق بمردوده وعدد مشاركاته مع الفريق، نظرًا لعدم قدرته على دفع راتبه البالغ 15 مليون يورو، والذي كان يتقاضاه من النادي البافاري.

وبدأ ريبيري في التدرب منفردًا في الأيام الأخيرة، من أجل الاستعداد من الناحية البدنية لخوض تجربة جديدة، رغم عدم تحديد وجهته حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا بتلقي ريبيري عرضين من موناكو الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، لكنه رفضهما لأسباب مختلفة.

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