نادٍ ألماني يتحرك لإعادة ريبيري للبوندسليجا

الوقت- بدأ أحد أندية الدوري الألماني في التحرك من أجل إعادة النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، إلى البوندسليجا من جديد.

اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 36 عامًا، رحل عن البايرن بنهاية الموسم المنصرم فور نهاية تعاقده، لينهي رحلة دامت 12 عامًا داخل ملعب أليانز أرينا.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تحرك نادي آينتراخت فرانكفورت نحو ريبيري، بعدما تواصل مع وكيل اللاعب، لمعرفة مدى رغبته في اللعب ضمن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى العرض المقدم من فرانكفورت، والذي تضمن التعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط.

كما اشترط فرانكفورت منح ريبيري راتبًا يتعلق بمردوده وعدد مشاركاته مع الفريق، نظرًا لعدم قدرته على دفع راتبه البالغ 15 مليون يورو، والذي كان يتقاضاه من النادي البافاري.

وبدأ ريبيري في التدرب منفردًا في الأيام الأخيرة، من أجل الاستعداد من الناحية البدنية لخوض تجربة جديدة، رغم عدم تحديد وجهته حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا بتلقي ريبيري عرضين من موناكو الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، لكنه رفضهما لأسباب مختلفة.