سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه

الوقت-نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية واسعة استهدفت مطار أبها التابع للعدوان السعودي بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدّى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع لوكالة أنباء (سبأ) إن عدداً من طائرات قاصف كي 2 استهدفت مواقع مهمة في مطار أبها الدولي مؤكدا أنها أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

ولفت سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على جرائم تحالف العدوان السعودي وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت 15 غارة خلال الـ 12 الساعة الماضية.

وكان سلاح الجو اليمني المسير استهدف بعملية واسعة يوم الخميس الماضي مطار أبها بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدّى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.