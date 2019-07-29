موسوي: سنتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتنا بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية

الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية.

وتابع عباس موسوي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: إن الأسابيع الماضية كانت بالغة الأهمية وحاسمة من حيث التحرك الدبلوماسي، هذه التطورات بدأت مع زيارة السيد ظريف إلى نيويورك، ثم أمريكا اللاتينية، واختتمت بزيارة السنغال، حدثت تطورات خلال هذه الزيارات وحملت نتائج مهمة.

وصرّح بأن هذه الزيارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية، مضيفاً: لقد حققنا أهدافنا في كل هذه الزيارات، كما شهدنا زيارة رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجية عمان لطهران، والتي أُجريت في سياق تعزيز العلاقات الثنائية .

وأشار رئيس مركز الإعلام والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إلى انعقاد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم أمس بناء على طلب إيران والدول الأوروبية، وقال إن وفوداً من الهند والصين ستزور إيران خلال الأيام المقبلة.