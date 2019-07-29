حرس الثورة يوجه تحذيراً لسفينة حربية بريطانية

الوقت- يظهر شريط فيديو، نشر مؤخراً، القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية تحذّر سفينة حربية بريطانية وتأمرها بعدم التدخل بمهام حرس الثورة.

يؤكد الفيديو بأن السفينة الحربية البريطانية الموجودة في هذا الفيديو هي ذات السفينة التي كانت ترافق ناقلة النافط "ستنا ايمبرو" التي أوقفتها قوات حرس الثورة الاسلامية في تاريخ 19 يوليو حيث لم تتمكن من منع بحرية حرس الثورة من توقيف تلك الناقلة.

ويظهر الفيديو بالإضافة الى المكالمة التي جرت بين زوارق حرس الثورة والسفينة البريطانية، صوراً لرصد السفينة البريطانية من قبل مسيرات بحرية حرس الثورة أيضاً.

وفي هذه المكالمة يخاطب حرس الثورة الإسلامية السفينة البريطانية بأن ناقلة النفط بريتش هريتيج تحت تصرفه ويأمره بعدم التدخل في مهمته.