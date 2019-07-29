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  الإثنين 26 ذی‌القعده‏ 1440

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وزارة العمل اللبنانية تتخذ قراراً مثيراً للجدل؛ من يقف خلفه؟ قرار وزارة العمل اللبنانية قد تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي، وبناءً على طلب السعودية، ويمكن أن يتمثل هدفها الرئيسي في خلق فجوة بين لبنان والفلسطينيين، بالإضافة إلى إحداث الثغرة داخل التيارات السياسية اللبنانية، وفي النهاية سوق لبنان إلى حالة من الانفلات الأمني، كما كان الحال قبل احتلال بيروت من قبل الکيان الإسرائيلي عام 1982.

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أخبار

سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا

الإثنين 26 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمهرجان في كاليفورنيا
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الوقت- قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركيةوذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على المشتبه به في حادث الإطلاق، ولا يزال التحقيق جارياوعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالمو نقلت قناة "إن بي سي" الأميركية، عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".

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