"واتسآب" تعتزم إطلاق نسخة للحواسيب تعمل من دون هاتفك الذكي !

الوقت- كشف الحساب الشهير على شبكة "تويتر" "WABetaInfo" أن شركة "واتسآب" تعمل على تطوير تطبيق موحد لنظام "Windows" مع نظام جديد متعدد المنصات يتيح لتطبيق "واتسآب" على الأجهزة الأخرى بما في ذلك الحواسيب العمل حتى عند إيقاف تشغيل هاتفك.

ويمكن أن يكون هذا أمرًا مميزًا لتطبيق الدردشة الذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يساعدك على البقاء على إتصال مع الأشخاص المدرجين في قائمة جهات الإتصال الخاصة بك حتى في حالة تنقلك، ونفاذ الطاقة من هاتفك.

وكانت "واتسآب" قد أطلقت في العام 2015، نسخة الويب من خدمة المراسة الشهيرة الخاصة بها والتي تعكس نسخة الأجهزة المحمولة من الخدمة. ولإستخدام نسخة الويب هذه، يلزمك توصيل هاتفك بالإنترنت، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب.