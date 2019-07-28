صالحي: مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته وهو قيد الإنجاز

الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، إن مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته، مشيراً إلى أن مراحل إعادة التصميم قيد الانجاز.

ولفت المتحدث باسم تكتل "ولايي" مهرداد لاهوتي في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء إلى تفاصيل اجتماع هذا التكتل صباح اليوم الاحد، مشيراً إلى مشاركة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في اجتماع اليوم.

ولفت إلى أن صالحي قال خلال هذا الاجتماع إن "توسيع الأنشطة النووية السلمية أمر ضروري للأجيال القادمة، ولا سبيل أمامنا سوى الاستمرار بهذه المسيرة وتوسيع التقنية النووية".

وبيّن أن صالحي أكد على أن "استخدام التقنية النووية وتوسيعها أمر ضروري من أجل استمرار إنتاج الطاقة للأجيال القادمة وأن هذه التقنية مهمة جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية قال خلال الاجتماع إن "ايران لا تسعى وراء السلاح النووي وأن الغرب والأمريكيين يدركون هذا الأمر، ومن جهة أخرى يعلمون بأننا قادرون على إنتاج السلاح النووي ولكن لن نتجه نحو ذلك ولن نقوم بإنتاجه، مثل المانيا واليابان هذه الدول لا تنتج السلاح النووي لكنها قادرة على إنتاجه".

وأوضح أن صالحي تحدّث عن أن مفاعل أراك البحثي تتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته، وأن خطوات تقليص التعهدات النووية تتقدم تدريجياً.