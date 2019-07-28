اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 25 ذی‌القعده‏ 1440

إخترنا لكم

"غلوبال ریسیرش": هل تتمكن المؤامرة السعودية من التأثير سلباً على مضيق هرمز؟ + خريطة

"غلوبال ریسیرش": هل تتمكن المؤامرة السعودية من التأثير سلباً على مضيق هرمز؟ + خريطة الوقت- تخطط المملكة العربية السعودية لمد خط أنابيب النفط من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر لمعالجة المخاوف الغربية بشأن إغلاق مضيق هرمز الذي تسيطر عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية. وحول هذا السياق، كشف مركز "جلوبال ريسيرش" عن بعض الادلة والشواهد التي تجعل من المُضي قدماً في تلك الخطة مستحيلاً وصعباً للغاية.

قلق "إسرائيل" من تطورات الحرب اليمنية.. هل تؤثّر صواريخ "أنصار الله" في المعادلات الصهيونية؟ + صور وخريطة الوقت- نظرًا لأن الصواريخ اليمنية يمكن أن تهدد الرياض وأبو ظبي وجعل باب المندب غير آمن، فإن مدينة إيلات الاسرائيلية، التي اكتسبت جزءًا كبيرًا من أهميتها من سفن الشحن التي تمر من باب المندب، أصبحت اليوم تعاني من تهديداً جديداً.

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع من المحتمل أن يكون المسؤولون الأمريكيون وبسبب إدراكهم للموقف الذي تتخذه دول مثل عمان وقطر والعراق وتركيا وأفغانستان والإمارات، يبحثون عن أماكن أخرى في المنطقة لتقديم الدعم لقواتهم، والسعودية تعد الخيار الأنسب في الوقت الحالي.

الجيش العربي السوري من الانهیار إلی الولادة من جديد.. هل يهدد هذا البزوغ الجديد الأمن الإسرائيلي ؟ + صور الوقت- بعد معاهدة "كامب ديفيد" للسلام وانسحاب مصر من النزاعات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وضعف الدول العربية الأخرى في المنطقة وتخاذلها مع القضية الفلسطينية، كان الجيش السوري، هو الجيش العربي الوحيد الذي وقف شامخاً وصامداً في مواجهة هذا الكيان الغاصب في المنطقة.

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات الوقت- إن الهدف الأول والأهم للولايات المتحدة من التقرب من جبهة النصرة ومحاولة إزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية، يتمثل في مؤامرة أمريكية جديدة وخبيثة لاستمرار الأزمة في سوريا.

أخبار

صالحي: مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته وهو قيد الإنجاز

صالحي: مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته وهو قيد الإنجاز

الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، إن مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته، مشيراً إلى أن مراحل إعادة التصميم قيد الانجاز.

اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه الوقت- استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم بطائرات قاصف “ك2” أهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدوان السعودي في مطار نجران ما أدّى إلى تعطّل الملاحة الجوية فيه.

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف عدة مدن عراقية الوقت-أعلنت القوات العراقية اليوم إحباطها مخططاً إرهابياً لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الحالي.

الحكومة الإيرانية تعلق على طلب بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية الوقت-علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية.

حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الوقت- استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

ايران تدين بشدة اعدام المعارضين في البحرين ايران تدين بشدة اعدام المعارضين في البحرين

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي الوقت- شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم أمس السبت، ضرورة اعتماد الاساليب العلمية والايجابية المؤثرة لصيانة البلاد والمجتمع من تهديدات الفضاء الافتراضي، قائلا: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي في شبكة المعلومات الوطنية الى الحد الأدنى.

الآلاف من سكان كشمير يتظاهرون دعماً للشيخ زكزاكي الوقت-تظاهر الالاف من سكان كشمير، في منظقة "كارجيل" دعماً لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي.

الحية يدعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية الوقت- دعا القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردّاً على إجراءات الكيان الصهيوني في حي واد الحمص بالقدس المحتلّة.

الأمم المتحدة تضع تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمة السوداء للعام الثالث على التوالي الوقت- أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمتها السوداء للعام الثالث على التوالي وذلك في تقرير سنوي قدمته لمجلس الأمن الدولي.

المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع وحجة الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي بعد أن تمكنت وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير آلية لهم بمحافظة الضالع إضافة إلى قنص عدد أخر في محافظة حجة.

سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية

النظام البحریني يرفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم النظام البحریني يرفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم

الجهاد الإسلامي تدعو محمود عباس إلى إجراءات عملية لتنفيذ وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الوقت-دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إجراءات عملية لتنفيذ وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

آية الله خاتمي: على الانكليز أن يفهموا السبب وراء سخط الشعب الإيراني كله إزاء هذا المستعمر المخادع الوقت- قال امام جمعة طهران اية الله احمد خاتمي إن القرصنة البحرية البريطانية تذكرنا بجرائم هذا المستعمر العجوز.

استشهاد طفل جرّاء العدوان السعودي في صعدة شمال اليمن الوقت- استشهد طفل يمني بنيران العدوان السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

الرئيس روحاني يعزّي بوفاة الرئيس التونسي الوقت- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت " محمد الناصر" برحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي امس الخميس.

أربعة قتلى بإطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية الوقت- قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان بإطلاق نار في أربعة أحياء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة ألقت القبض خلالها على المسلح المشتبه به.

سوريا تستنكر بشدة استمرار التدخل الأمريكي الهدام فيها الوقت- أعربت سوريا عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام فيها والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية التي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سورية أرضا وشعبا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قلق "إسرائيل" من تطورات الحرب اليمنية.. هل تؤثّر صواريخ "أنصار الله" في المعادلات الصهيونية؟ + صور وخريطة

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف عدة مدن عراقية

حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

ايران تدين بشدة اعدام المعارضين في البحرين

اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي

الحكومة الإيرانية تعلق على طلب بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية

"غلوبال ریسیرش": هل تتمكن المؤامرة السعودية من التأثير سلباً على مضيق هرمز؟ + خريطة

صالحي: مفاعل أراك البحثي سيتم إعادة تصميمه بتغيير تقنيته وهو قيد الإنجاز

الزكزاكي إلى متى.. ومن يقف خلف عدم إطلاق سراحه؟

الجيش العربي السوري من الانهیار إلی الولادة من جديد.. هل يهدد هذا البزوغ الجديد الأمن الإسرائيلي ؟ + صور

ماذا تعرف عن التحالف الأمريكي البحري المشبوه؟

إيران تكشف ما يتم توفيره من النفط في محطة بوشهر

وزير الخارجية الايراني : "الحظر" الامیركي ارهاب اقتصادي ونحن لا نتفاوض مع الارهابیین

بالصور... الرئيس الايراني يستقبل رئيس الوزراء

الهجوم على الحشد الشعبي يعكس الوجه القبيح للصهيونية الأمريكية

"فولفو" تستدعي 507 آلاف سيارة على مستوى العالم

الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

عدوان "إسرائيلي" على تل الحارة بريف درعا

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات

موسوي: على المسؤولين في نيجيريا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ ابراهيم زكزاكي

انقطاع التيار الكهربائي عن 16 ولاية فنزويلية جراء هجوم تخريبي

ملكة بريطانيا تشجع المسلمات على عدم الزواج... هل هي سياسة جديدة أم إنها مؤامرة ضد المسلمين؟

رؤيتان مختلفتان للعرب حول احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية

الرجل الشجرة حالة مرضية غريبة جداً

نهاية غير مثمرة لاجتماع تل أبيب الأمني.. سهام "نتنياهو" تصيب الصخور

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟

ترامب يجعل "ابن سلمان" مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟

التطبيع ورمزية مسجد الشيخ زايد

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى

اعتقال زعيم "داعش" في اليمن.. البطاقة السعودية الأخيرة تكشف وجهها القبيح

مزاعم انطلاق الطائرات المسيّرة من العراق ومهاجمتها للسعودية.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

العقوبات على "حزب الله".. إلى أي مدى وصل الانحطاط الأمريكي؟

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها

صحيفة أمريكية: قضية خاشقجي والحرب على اليمن تلقي بظلالها على علاقة السعودية بواشنطن ولندن

مرسوم عبد المهدي فيما يخصّ الحشد الشعبي.. الأسباب والأهداف

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟

السعودية تستدعي 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه

الأحد 25 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم بطائرات قاصف “ك2” أهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدوان السعودي في مطار نجران ما أدّى إلى تعطّل الملاحة الجوية فيه.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن "سلاح الجو نفذ عمليتين في المطار استهدفت الأولى غرف التحكم والسيطرة على الطائرات بلا طيار في المطار فيما استهدفت الثانية مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى" مؤكداً نجاح عمليتي الطيران اليمني المسير في تحقيق أهدافهما بدقة وتعطيلهما الملاحة الجوية في المطار.

وأشار سريع إلى أن استهداف المطار جاء ردّاً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية.

في السياق ذاته استهدفت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم بصاروخ باليستي قصير المدى مقر قيادة تحالف العدوان السعودي جنوب سقام في نجران.

وأكد سريع أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة جيزان وفي محافظة حجة.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون أمس باستهداف تجمعاتهم في عمليات للجيش اليمنى واللجان الشعبية في محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

واستمرارا لجرائم العدوان السعودي بحق المدنيين اليمنيين أصيب عدد من اليمنيين اليوم جراء قصف مدفعي استهدف المناطق السكنية في محافظة صعدة الحدودية.

وأوضحت مصادر يمنية أن المناطق السكنية في منطقة ذويب بمديرية حيدان صعدة تعرضت لقصف مدفعي سعودي ما أدى إلى سقوط جرحى وأضرار في منازل ومزارع اليمنيين.

وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي متواصل بشكل يومي الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا ويخلف خسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سلاح الجو المسير العدوان السعودي مطار نجران أهداف عسكرية الملاحة الجوية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة