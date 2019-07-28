اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران ويعطل الملاحة فيه

الوقت- استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم بطائرات قاصف “ك2” أهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدوان السعودي في مطار نجران ما أدّى إلى تعطّل الملاحة الجوية فيه.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن "سلاح الجو نفذ عمليتين في المطار استهدفت الأولى غرف التحكم والسيطرة على الطائرات بلا طيار في المطار فيما استهدفت الثانية مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى" مؤكداً نجاح عمليتي الطيران اليمني المسير في تحقيق أهدافهما بدقة وتعطيلهما الملاحة الجوية في المطار.

وأشار سريع إلى أن استهداف المطار جاء ردّاً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية.

في السياق ذاته استهدفت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم بصاروخ باليستي قصير المدى مقر قيادة تحالف العدوان السعودي جنوب سقام في نجران.

وأكد سريع أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة جيزان وفي محافظة حجة.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون أمس باستهداف تجمعاتهم في عمليات للجيش اليمنى واللجان الشعبية في محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

واستمرارا لجرائم العدوان السعودي بحق المدنيين اليمنيين أصيب عدد من اليمنيين اليوم جراء قصف مدفعي استهدف المناطق السكنية في محافظة صعدة الحدودية.

وأوضحت مصادر يمنية أن المناطق السكنية في منطقة ذويب بمديرية حيدان صعدة تعرضت لقصف مدفعي سعودي ما أدى إلى سقوط جرحى وأضرار في منازل ومزارع اليمنيين.

وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي متواصل بشكل يومي الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا ويخلف خسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.