القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف عدة مدن عراقية

الوقت-أعلنت القوات العراقية اليوم إحباطها مخططاً إرهابياً لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الحالي.

وحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي واع قال رئيس خلية الصقور الاستخبارية العراقية أبو علي البصري: "إنه وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات استطعنا تحديد أهداف إرهابية وتدميرها بالضربات الجوية تارة وبالقتال المباشر وجهاً لوجه مع الإرهابيين تارة أخرى".

وأشار البصري إلى أن عمليات الجيش العراقي الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 منهم في بغداد و 4 آخرين في البصرة تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد وأربيل والبصرة ومحافظات أخرى.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي العراقي أحبطت قبل يومين هجوماً لتنظيم "داعش" الإرهابي في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.