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  الأحد 25 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

الحكومة الإيرانية تعلق على طلب بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية

الأحد 25 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
الحكومة الإيرانية تعلق على طلب بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية
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الوقت-علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "بومبيو قال إنه مستعد للحديث إلى الصحفيين الإيرانيين، لدينا الصحفية مرضية هاشمي يمكنها أن تجري حواراً معه".

وحول زيارة بعض المسؤولين للتوسط بين ايران وبريطانيا للإفراج عن ناقلة النفط أو المبادلة، قال ربيعي، يقومون بتقديم المقترحات لكن ليس بمعنى قبول هذه الوساطات، لأن السفينة الإيرانية جرى قرصنتها من قبل بريطانيا وعليها الكف عن هذا الأمر ونحن سنتخذ القرار بناء على حسن النية، نحن لن نفرج عن الناقلة في البداية ومن ثم هم يقومون بالخطوة نفسها.

وتابع: إنهم قالوا أعطونا ضمانات بألّا تتوجه هذه الناقلة حاملة النفط إلى سوريا، نحن لا نتبع أحد في فرض حصار على الدول الأخرى، كما أنه تم الإعلان سابقاً أن وجهة هذه الناقلة لم تكن إلى سوريا، هذه الإجراءات استفزازية في ظل الظروف الراهنة وتصعّد من التوترات.

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