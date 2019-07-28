موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 25 ذی‌القعده‏ 1440

إخترنا لكم

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع من المحتمل أن يكون المسؤولون الأمريكيون وبسبب إدراكهم للموقف الذي تتخذه دول مثل عمان وقطر والعراق وتركيا وأفغانستان والإمارات، يبحثون عن أماكن أخرى في المنطقة لتقديم الدعم لقواتهم، والسعودية تعد الخيار الأنسب في الوقت الحالي.

الجيش العربي السوري من الانهیار إلی الولادة من جديد.. هل يهدد هذا البزوغ الجديد الأمن الإسرائيلي ؟ + صور الوقت- بعد معاهدة "كامب ديفيد" للسلام وانسحاب مصر من النزاعات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وضعف الدول العربية الأخرى في المنطقة وتخاذلها مع القضية الفلسطينية، كان الجيش السوري، هو الجيش العربي الوحيد الذي وقف شامخاً وصامداً في مواجهة هذا الكيان الغاصب في المنطقة.

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات الوقت- إن الهدف الأول والأهم للولايات المتحدة من التقرب من جبهة النصرة ومحاولة إزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية، يتمثل في مؤامرة أمريكية جديدة وخبيثة لاستمرار الأزمة في سوريا.

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟ الوقت- أحد الأهداف الرئيسية لزيارة "عادل عبد المهدي" العاصمة الايرانية طهران، يتمثل في ايجاد حلول لتخفيف حدة التوترات الإقليمية بين إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للتفاوض الإقليمي.

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية الوقت- بعد مضي أكثر من 7 سنوات عاد اسم راشد الغنوشي وبقوة إلى الساحة السياسية في تونس، ليختاره حزبه صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان التونسي على رأس مرشيحه للانتخابات التشريعية، وهذا يحمل في طياته ...

أخبار

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي

الوقت- شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم أمس السبت، ضرورة اعتماد الاساليب العلمية والايجابية المؤثرة لصيانة البلاد والمجتمع من تهديدات الفضاء الافتراضي، قائلا: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي في شبكة المعلومات الوطنية الى الحد الأدنى.

الآلاف من سكان كشمير يتظاهرون دعماً للشيخ زكزاكي الوقت-تظاهر الالاف من سكان كشمير، في منظقة "كارجيل" دعماً لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي.

الحية يدعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية الوقت- دعا القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردّاً على إجراءات الكيان الصهيوني في حي واد الحمص بالقدس المحتلّة.

الأمم المتحدة تضع تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمة السوداء للعام الثالث على التوالي الوقت- أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمتها السوداء للعام الثالث على التوالي وذلك في تقرير سنوي قدمته لمجلس الأمن الدولي.

المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع وحجة الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي بعد أن تمكنت وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير آلية لهم بمحافظة الضالع إضافة إلى قنص عدد أخر في محافظة حجة.

سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية

النظام البحریني يرفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم النظام البحریني يرفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم

الجهاد الإسلامي تدعو محمود عباس إلى إجراءات عملية لتنفيذ وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الوقت-دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إجراءات عملية لتنفيذ وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

آية الله خاتمي: على الانكليز أن يفهموا السبب وراء سخط الشعب الإيراني كله إزاء هذا المستعمر المخادع الوقت- قال امام جمعة طهران اية الله احمد خاتمي إن القرصنة البحرية البريطانية تذكرنا بجرائم هذا المستعمر العجوز.

استشهاد طفل جرّاء العدوان السعودي في صعدة شمال اليمن الوقت- استشهد طفل يمني بنيران العدوان السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

الرئيس روحاني يعزّي بوفاة الرئيس التونسي الوقت- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت " محمد الناصر" برحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي امس الخميس.

أربعة قتلى بإطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية الوقت- قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان بإطلاق نار في أربعة أحياء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة ألقت القبض خلالها على المسلح المشتبه به.

سوريا تستنكر بشدة استمرار التدخل الأمريكي الهدام فيها الوقت- أعربت سوريا عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام فيها والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية التي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سورية أرضا وشعبا.

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الوقت-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الوقت- أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاماً بعد ساعات من إدخاله العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، ويأتي رحيله في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية.

تركيا: من المتوقّع الإعلان عن تأسيس لجنة دستورية سورية في الأيام القليلة المقبلة الوقت- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه من المتوقع الإعلان عن تأسيس لجنة دستورية سورية في الأيام القليلة المقبلة.

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية الوقت- نفّذ سلاح الجو اليمني المسير عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف كي2 على أهداف حيوية في قاعدة جوية تابعة لجيش النظام السعودي في خميس مشيط بعسير.

مستوطنون يجدّدون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال الوقت- جدد مستوطنون إسرائيليون اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى الوقت- أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس صاروخين قصيري المدى من بلدة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي في البحر الشرقي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

طفلة كورية تشتري منزلًا بـ8 ملايين دولار

وزير طاقة الكيان الاسرائيلي: سنبدأ بتصدير الغاز الى مصر بعد 3 أشهر

المقداد: محور المقاومة أصبح أقوى

تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في 4 دول اوروبية

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع وحجة

من يمشي وراء واشنطن سيصاب بالذل.. لماذا استسلم السعوديون في اليمن؟ +خريطة وصور

الآلاف من سكان كشمير يتظاهرون دعماً للشيخ زكزاكي

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات

النظام البحریني يرفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم

سوريا تستنكر التدخل الأمريكي وترفض التفاهمات الأمريكية التركية

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي

منظمة الصحة : لا تصدقوا مزاعم شركات التبغ فلا يوجد سجائر تكافح السرطان

زيدان يبرر السباعية "المؤلمة".. ويحمل الجميع المسؤولية

الأمم المتحدة تضع تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمة السوداء للعام الثالث على التوالي

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟

الهجوم على الحشد الشعبي يعكس الوجه القبيح للصهيونية الأمريكية

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات

ملكة بريطانيا تشجع المسلمات على عدم الزواج... هل هي سياسة جديدة أم إنها مؤامرة ضد المسلمين؟

الكشف عن مخطط أمريكي لنشر 65 ألف مسلح قرب حدود "العراق سوريا"

الکیان الإسرائيلی یهدم 8 مبان جنوب شرق القدس

ما هي وجهة بيل بعد مغادرته مدريد؟

قصف مدفعي للعدوان السعودي على الحديدة يؤدي لإصابة امرأتين يمنيتين

وزير الخارجية الايراني يكشف كيفية ان المغامرات الامريكية الجديدة تهدد السلام العالمي

الخارجية الايرانية تقدم واجب العزاء بوفاة اومانو

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

قريباً.. إيران ستعلن عن مشروع خاص لمواجهة العقوبات في مجال التكنولوجيا الحيوية

رسالة من الرئيس الايراني الى نظيره الفرنسي ينقلها عراقجي

بالصور... الرئيس الايراني يستقبل رئيس الوزراء

تنسيق سوري عراقي لفتح معبر البوكمال القائم

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

"معرض الشهيد الصماد" إزاحة الستار عن آخر الأسلحة المتطوّرة + صور

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

الإمام الخامنئي: على الحكومة السعودية توفير الأمن للحجاج

حرب الأمراء الخفية على الإمارات السبع... هل أنقلب السحر على الساحر؟

مسؤولة أممية: النظام السعودي ارتكب جريمة دولة وتجب محاسبته

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟

تقلیص السفارة الأمريكية في العراق.. مشكلات مالية أم إجراءات أمنيّة؟

اعتقال زعيم "داعش" في اليمن.. البطاقة السعودية الأخيرة تكشف وجهها القبيح

نهاية غير مثمرة لاجتماع تل أبيب الأمني.. سهام "نتنياهو" تصيب الصخور

تجنيد أطفال اليمن والاستثناء الأمريكي للسعودية

التجسس لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية ... فضيحة أمريكية تهزّ أركان الجيش العراقي

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي

الأحد 25 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
الرئيس الايراني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم أمس السبت، ضرورة اعتماد الاساليب العلمية والايجابية المؤثرة لصيانة البلاد والمجتمع من تهديدات الفضاء الافتراضي، قائلا: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي في شبكة المعلومات الوطنية الى الحد الأدنى.

وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، مساء السبت، أشار حسن روحاني الى ضرورة تبني رؤية علمية شاملة مؤثرة لإدارة الفضاء‌ الافتراضي، وقال: ان تقنيات الاتصالات الحديثة قادرة على القيام بتحرك كبير لتوفير خدمة اكثر امنا وأقل سعرا للمواطنين وتوفير فرص العمل وازدهار الانتاج والشفافية في السوق.

واعتبر روحاني التقنيات جزءا هاما من نمط الحياة الاجتماعية اليومية؛ مشددا على ضرورة توظيف كافة الأساليب العلمية والايجابية والمؤثرة لصيانة البلاد والمجتمع من التهديدات الناجمة عن الفضاء الافتراضي، وقال: يجب خفض التهديدات السيبرانية الى الحد الأدنى في نطاق شبكة المعلومات الوطنية، ولا يوجد سبيل اقصر من هذا وأكثر تأثيرا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران الرئيس روحاني الافتراضي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة