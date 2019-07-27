زيدان يبرر السباعية "المؤلمة".. ويحمل الجميع المسؤولية

الوقت- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من الهزيمة الكارثية ضد الجار أتلتيكو مدريد، وديًا فجر اليوم السبت، بنتيجة (7-3)، ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث هو أننا دخلنا المباراة بشكل سيئ للغاية، والمنافسة كانت عالية المستوى، وخلال 8 دقائق تأخرنا بهدفين، ولم تكن لدينا استجابة لتغيير أي شيء".

وواصل: "الشوط الأول كان صعبًا، وافتقرنا إلى كل شيء، وخاصة الحدة، وهي ضرورية في هذا المستوى".

وأضاف: "الخصم سجل 7 أهداف، ولا يمكن أن يحدث هذا، واللاعبون يشعرون بخيبة أمل، ولا يجب أن نتعمق في الأمر، إنها مباراة تحضيرية للموسم الجديد، ولا يوجد شيء أكثر للحديث عنه".

وبسؤاله عن وجود خلل في الفريق، أجاب: "لا، نحن نستعد للموسم بهدوء، ويجب أن نكون جاهزين لأول مباراة في الموسم يوم 17 أغسطس/ أب (أمام سيلتا فيجو)، وحتى الآن افتقرنا للكثير من الأشياء بالتأكيد".

وتابع: "الأجواء؟ إنه ملعب جيد، والجماهير أتت من كل أنحاء العالم، ونحن لم نستطع الفوز من أجلها".

وأردف: "حين تبدأ المباراة متأخرًا بهدفين، يكون الأمر أكثر تعقيدًا، وهناك ثغرات، وفي مثل هذه المواجهة إذا لم يكن لديك الحدة، فأنت تواجه الصعوبات".

وحول رأيه في أداء هازارد، علق: "لم يكن مستوى هازارد منخفضا بمفرده بل الجميع، وأنا أولهم، نحن مخطئون في كل شيء، وخاصًة في البداية".

ونوه: "الافتقار إلى الحافز؟ سنكون متحمسين، ليس لدي أدنى شك في ذلك، وسيكون موسمنا جيدًا، أنا مقتنع بذلك، واليوم لا يمكن أن نكون سعداء، ولكنني مقتنع بأن لدي فريق سينافس بشكل جيد، وهذا كل شيء، وعلينا أن نعود".

وواصل: "الخسارة لا تقلقني لكنها مؤلمة، ونحن لم نلعب لكي نخسر، لكن لا يمكننا النظر إلى الخلف، لقد كانت مباراة سيئة، وعلينا أن نفكر فيما قدمناه".

واختتم: "الآن ما يجب علينا فعله هو التفكير في بداية الليجا".