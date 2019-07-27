منظمة الصحة : لا تصدقوا مزاعم شركات التبغ فلا يوجد سجائر تكافح السرطان

الوقت- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ​السجائر الإلكترونية​ وأجهزة تسخين ​التبغ​ لا تساعد في مكافحة السرطان وحثت المدخنين والحكومات على عدم الوثوق في مزاعم شركات السجائر بشأن أحدث منتجاتها.

وقال "تقرير منظمة الصحة العالمية السابع حول وباء التبغ العالمي" إن منع تدخلات هذه الصناعة أمر بالغ الأهمية للحد من الضرر الناجم عن استهلاك التبغ.

وقال التقرير "تتمتع صناعة التبغ بتاريخ طويل من المعارضة المنظمة والعدائية والمتواصلة والمزودة بالموارد الكافية ضد إجراءات مكافحة التبغ".

وأضاف "بينما توجد استراتيجيات معلنة وأخرى سرية .. فكلها تهدف إلى إضعاف (جهود) مكافحة التبغ".

وقال التقرير إن الصناعة كانت تحاول كسب الاحترام من خلال رسائل يشوبها التلاعب مثل الزعم بأن منتجاتها تأتي ضمن استراتيجية "الحد من الضرر" على الرغم من أن السجائر لا تزال تمثل 97% من سوق التبغ العالمي.