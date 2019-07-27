الحية يدعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية

الوقت- دعا القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردّاً على إجراءات الكيان الصهيوني في حي واد الحمص بالقدس المحتلّة.

وطالب الحية في تصريح متلفز مساء الجمعة، "السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة، وتبيّض سجونها من المعتقلين السياسيين، كردّ على إجراءات الاحتلال".

وشدد على أن "الاحتلال لا يزال يصّر على مواجهة كل المنظومات الدولية بسياستها الإجرامية واعتداءاتها على ابناء شعبنا".

ورحّب بقرار الرئيس عباس القاضي بإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

ونقل موقع "فلسطين اليوم" عن الحية قوله "نأمل أن تكون القرارات التي أعلن عنها الرئيس عباس حقيقية وواقعية، و أن تجد تطبيقًا على الأرض، يتمثّل في وقف التنسيق الأمني، والتخلي عن اتفاقية أوسلو، وإطلاق يد المقاومة، ورفع العقوبات عن قطاع غزة".