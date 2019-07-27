مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع وحجة

الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي بعد أن تمكنت وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير آلية لهم بمحافظة الضالع إضافة إلى قنص عدد أخر في محافظة حجة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن وحدة الهندسة دمرت بعبوة ناسفة ناقلة جند تابعة للمرتزقة في جبهة مريس بالضالع مؤكدا مصرع وإصابة من كان على متنها.

وفي محافظة حجة قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعمليات قنص جنوب مديرية حيران.

وقال مصدر عسكري إن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية قنصت 5 من مرتزقة الجيش السعودي وأردتهم بين قتيل وجريح جنوب حيران.

وكان وحدات الجيش واللجان الشعبية دمرت أمس في جبهة مريس دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه ما أدى الى مقتل واصابة من كان على متنها كما قتل عدد آخر منهم في كمين بقطاع عسير.