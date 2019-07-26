الجهاد الإسلامي تدعو محمود عباس إلى إجراءات عملية لتنفيذ وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني

الوقت-دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إجراءات عملية لتنفيذ وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي لـ"الميادين": إن قرار وقف الاتفاقيات مع "إسرائيل" خطوة في الاتجاه الصحيح.

ورأى أن القرار مهم وإن جاء متأخراً، وطالب "أبو مازن" باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذه، قائلاً، نريد ترجمة قرار السلطة على أرض الواقع ونؤيد مواقفه التي أعلنها خلال اجتماع القيادة.

وأضاف، ندعم مواقف الانفكاك من الاتفاقيات مع المحتل وعلى أبو مازن دعوة الأمناء العامين للفصائل، قائلا، نحن سنلبي الدعوة إذا كان الهدف ترتيب البيت الفلسطيني ولكن يجب اختيار المكان المناسب.

ودعا البطش إلى عقد لقاء فلسطيني للتفاهم حول كيفية إدارة الصراع مع إسرائيل وترتيب البيت الفلسطيني، مؤكداً "وجود إجماع فلسطيني على رفض صفقة العار الأميركية ورفض التطبيع وهذا يعزز الوحدة الفلسطينية".