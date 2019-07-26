آية الله خاتمي: على الانكليز أن يفهموا السبب وراء سخط الشعب الإيراني كله إزاء هذا المستعمر المخادع

الوقت- قال امام جمعة طهران اية الله احمد خاتمي إن القرصنة البحرية البريطانية تذكرنا بجرائم هذا المستعمر العجوز.

ولفت خاتمي إلى الجرائم والتهم الموجّهة إلى الحكومة الاستعمارية البريطانية، موضحاً: أن على الانكليز أن يفهموا السبب وراء سخط الشعب الإيراني كله إزاء هذا المستعمر المخادع حيث إن هذه الحكومة السوداء كانت في الخط الأمامي بتقسيم إيران ونهبها.

وأشار إلى أن المجاعة التي عانت منها إيران أثناء الحرب العالمية الأولى أسفرت عن مصرع 40 بالمئة من شعبها وبلغ إجمالي الضحايا نحو 8 الى 10 ملايين نسمة وكانت بريطانيا المجرمة وراءها.

وأضاف إمام جمعة طهران آية الله احمد خاتمي أن القرصنة البحرية البريطانية تذكرنا بجرائم هذا المستعمر العجوز، مشيراً في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في طهران، إلى ان جرائم بريطانيا ضد ايران بلغت 37 جريمة، وهذا كاف للبريطانيين كي يعرفوا لماذا يبغض الشعب الإيراني بأكمله بريطانيا .

وأوضح أن بريطانيا قامت بتدخلات قمعية ووحشية ضد الشعب الإيراني ومنها حرف أهداف ثورة الدستور وإعدام المجتهد الكبير الشيخ فضل الله نوري وتعيين رضا خان وابنه وتدريب السافاك على الأعمال الإجرامية ودعمه وهو ما أدّى إلى استشهاد عدد كبير من المناضلين في البلاد.

ولفت إلى تأسيس ودعم البهائية الفرقة الضالة ونشر المخدرات في إيران منذ العهد الصفوي وحياكة المؤامرات باستمرار ضد الثورة الإسلامية ومساعدة نظام صدام على مدى 8 سنوات من الحرب والتعاون مع أمريكا في فرض الحظر على إيران والتنسيق مع البلدان الأخرى في السياسات المناهضة للبلاد والدعم المستمر والمتواصل للأشخاص والمجموعات المناوئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعم الفتن في عامي 1999 و2009 وعدّها من بين التدخلات الوحشية والقمعية لبريطانيا وهو ما أدّى إلى السخط الشعبي ضد هذا الثعلب العجوز الماكر.