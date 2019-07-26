الرئيس روحاني يعزّي بوفاة الرئيس التونسي

الوقت- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت " محمد الناصر" برحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي امس الخميس.
وأعرب الرئيس روحاني في برقيته عن تعازيه للشعب التونسي وحكومته برحيل الرئيس الفقيد داعيا له بالرحمة والمغفرة ولشعب تونس العزة والشموخ حسبما أفادت وكالة أرنا للأنباء.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد توفي صباح أمس في المستشفى العسكري بتونس عن عمر ناهز الـ92 عاماً.
وطبقاً للدستور التونسي يتولّى رئيس البرلمان الرئاسة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري بعدها انتخابات رئاسية جديدة.