أربعة قتلى بإطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية

الوقت- قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان بإطلاق نار في أربعة أحياء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة ألقت القبض خلالها على المسلح المشتبه به.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس قوله اليوم “إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا وهو محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري”.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه وقام بقتل امرأة تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود كما قتل بالرصاص رجلاً لا يعرفه في حافلة بمنطقة فان نويز.

وشهدت مختلف المدن وأمريكا خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار لتحصد المزيد من القتلى وتلقّي الضوء على مجتمع يعاني الكثير من الأزمات والمشكلات العميقة.