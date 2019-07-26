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  الجمعة 23 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة

الجمعة 23 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة
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الوقت-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وحسب مصادر محلية فإن الاعتقالات أدّت إلى مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

يذكر أنه من بين المعتقلين: إبراهيم احمد موسى نواروه وفتحي احمد موسى نواوره، زكريا خالد نواوره، فهمي محمد سليمان سوركه.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في قرية فصايل شمال مدينة اريحا بأعداد كبيرة، واقتحمت أحياءها كافة، خلال اقتحام عدد من المنازل لتنفيذ حملة الاعتقالات.

الجدير ذكره أن حملات الاعتقالات تحدث بشكل شبه يومي في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين مداهمات واقتحامات

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