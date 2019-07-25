الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

الوقت- أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاماً بعد ساعات من إدخاله العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، ويأتي رحيله في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي بيان لها قالت الرئاسة إن قايد السبسي توفي في الساعة 10 و25 دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري، وأضافت إنها ستعلن لاحقاً عن موعد الدفن، ويفترض أن يتولّى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد لفترة مؤقتة.

يذكر أن الباجي قايد السبسي نقل أواخر الشهر الماضي إلى المستشفى العسكري على إثر وعكة صحية وصفت بالخطيرة، ولم تحدد الرئاسة التونسية سبب مرضه، وبعد أيام غادر السبسي المستشفى ليعود إليه لاحقاً لإجراء فحوص طبية.

ويأتي رحيل الرئيس التونسي قبل أربعة أشهر من انتخابات الرئاسة التي كان قد قال إنه لن يترشح لها.