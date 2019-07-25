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أخبار

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية

الخميس 22 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
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الوقت- نفّذ سلاح الجو اليمني المسير عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف كي2 على أهداف حيوية في قاعدة جوية تابعة لجيش النظام السعودي في خميس مشيط بعسير.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع قوله إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة ونوعية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف كي2”.

وبيّن سريع أن عمليات سلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة في القاعدة مؤكدا أن العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية.

وتوعّد سريع قوات النظام السعودي بأيام أشد إيلاماً طالما استمر في عدوانه وحصاره وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 21 غارة جوية.

وكثّف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية مستهدفا أهدافا حيوية في جيش النظام السعودي ومرتزقته في عسير ومطارات جيزان ونجران وأبها موقعا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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سلاح الجو اليمني عمليات هجومية قاعدة جوية جيش النظام السعودي

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