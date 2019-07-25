واشنطن تعرقل صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم الكيان الصهيوني منازل الفلسطينيين

الوقت- منعت أمريكا طرح مسودة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار بيان يدين هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين بوادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة تأكيداً على انحيازها السافر للكيان الصهيوني وتغطية على جرائمه.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن أمريكا أبلغت الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن أمس بأنها لا يمكنها تأييد نص مسودة البيان مشيرين إلى أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن واشنطن رفضت أيضاً تلك المسودة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الاثنين الماضي في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحمص بالقدس المحتلة والتي تعد الأكبر منذ عام 1967 وتطول بداية أكثر من 100 شقة لتنتهي بهدم نحو 225 شقة.