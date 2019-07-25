ثلاثة انفجارات تهزّ العاصمة الأفغانية كابل مخلّفة قتلى وجرحى

الوقت-وزارة الداخلية الأفغانية تعلن عن سقوط 5 قتلى و10 جرحى في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين وسط كابل.
وحسب وكالة "رويترز" فقد سُمع دوي 3 انفجارات هزّت العاصمة الأفغانية كابل.
وصرّحت وزارة الداخلية الأفغانية أنه سقط 5 قتلى و10 جرحى في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين وسط كابل.
أما وسائل إعلام أفغانية تحدّثت عن مقتل 6 نساء وطفل وإصابة 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في ننغرهار شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إنّ الانفجار الأول وقع بعدما صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابل.
وتابع رحيمي إن الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط، محذّراً من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع أكثر، كما أشار إلى وقوع انفجارين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة في شرق كابل.