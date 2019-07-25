افرازات الحلزون في تايلاند أغلى من الذهب

الوقت- إفراز الحلزون او حليب الحلزون هو عبارة عن مخاط، ويزيد سعر هذه المادة على ​الذهب​، وتشير التقديرات إلى أن تجارتها ​العالم​ية صارت تضاهي 314 مليون ​دولار​ في العالم.

وتوجد حاليا أكثر من 80 مزرعة مخصصة لاستخراج إفراز الحلزون، في إقليم ناخون نايوك، الذي يبعد ساعتين عن عاصمة ​تايلاند​، وتكشف باتينيسيري تانغكيو، وهي مدرسة في الأصل، إنها بدأت عملها في هذا المجال من خلال شراء الحيوان الرخوي من مزارعي الأرز الذين كانوا يسعون إلى التخلص من الحلزون.

وتدفع السيدة دولارا واحدا مقابل الكيلوغرام، ثم تقوم باستخراج الإفراز الذي تبحث عنه الشركات المختصة في صناعة مستحضرات التجميل. واشارت الى أن ​المزارعين​ كانوا يلقون الحلزون على قارعة الطريق أو في الأنهار، لكنهم صاروا يكسبون ​المال​ من خلال بيعها. ويقول العاملون في هذه ​الزراعة​ إنها لا تلحق أي أذى أو تعذيب بالحيوان، لأنها تجري من خلال سكب الماء على الحيوان الرخوي الذي يقوم بالإفراز، على نحو تلقائي، وبالتالي، فهو لا يتعرض للقتل.

وحين يدخل هذا المخاط في صناعة "ماسك" الوجه، فإن سعر المنتج يصل في بعض الأحيان إلى 300 دولار.