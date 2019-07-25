شركة ألمانية تستبدل غازات التبريد بالماء​​​​​​​

الوقت- نجحت الشركة الألمانية "ايفشنت انرجي" (Efficient Energy)، في تصنيع أجهزة تكييف تعمل بالماء حيث يمنع ​الاتحاد الأوروبي​ استخدام غازات التبريد الضارة ويطور حلولا لترسيخ التبريد المستدام.

وأعلنت الشركة عن تصنيع مكيفات تستعيض عن غاز التبريد بالماء النقي عن توسعها إلى دول أوروبية جديدة مثل بريطانيا، في ما كانت إنتاجها محصورا بألمانيا و​سويسرا​ و​النمسا​.

وتمثل أنظمة تبريد الشركة حلا مثاليا في مراكز البيانات وعمليات التصنيع والأبنية وتترواح استطاعة وحداتها بين 20 إلى 300 كيلوات.

وتستخدم الشركة في عملية التبريد نظام الدورة المغلقة التي تشغلها ضاغظة وتقول الشركة إن أداء مكيفاتها التي تعمل بالماء يضاهي المكيفات العادية التي تستخدم غازات التبريد. وأشار رئيس مبيعات الشركة توماس بارتمان الى أن أول أهداف الشركة هو النمو في ​الأسواق العالمية​ خلال السنوات القادمة.

وتتقيد ​دول الاتحاد الأوروبي​ بحظر استخدام غازات التبريد الضارة نظرا لزيادتها لدرجة حرارة الأرض، مثل "CFC" (كلورو-فلورو-كربون) والتي تهدد طبقة ​الأوزون​، حيث أُوْقِف العمل بها منذ عام 2015.