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  الخميس 22 ذی‌القعده‏ 1440

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رياضة

صدمة أسينسيو تربك مخطط ريال مدريد

الخميس 22 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
صدمة أسينسيو تربك مخطط ريال مدريد
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الوقت- تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، صدمة قوية بإصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف الهلالي الخارجي بالركبة اليسرى خلال مباراة آرسنال.

وجاءت هذه الإصابة لتحدث هزة كبيرة داخل أركان النادي الملكي، وأربكت حساباته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأثناء خروج أسينسيو من الملعب على محفة، لم ترتسم ملامح الألم فقط على وجهه، بل أيضًا الحزن والغضب من ضياع فرصة لعب دور البطولة في كتيبة زيدان.

كما أن أسينسيو اعتذر عن المشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في بطولة أوروبا الشهر الماضي التي توج بها الماتادور على حساب ألمانيا، وذلك من أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد خلال فترة الإعداد مع الملكي.

لكن جاءت الإصابة لتضرب بهذه الأحلام عرض الحائط، حيث سيبتعد اللاعب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

ولم تضرب هذه الإصابة القوية آمال وأحلام أسينسيو فقط، بل أيضا خطط الفريق الملكي على الصعيدين الإداري والفني فيما يتعلق باللاعبين الراحلين، وحتى الذين بصدد ارتداء القميص الملكي.

وتعد الحالة الأبرز في هذا الجانب الخاصة بالويلزي جاريث بيل، الذي كانت أيامه تبدو معدودة داخل جدران قلعة سانتياجو برنابيو، لكنه برهن لمدربه أمام آرسنال، بأنه لا زال قادرًا على تقديم المزيد.

ولا شك أن إصابة أسينسيو قد تغير أيضا من خطط إدارة النادي فيما يتعلق بالدولي الكولومبي خاميس رودريجيز الذي لا يزال الغموض يكتنف مصيرهو الذي تترد الأخبار عن رحيله إلى نابولي واتليتيكو مدريد.

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