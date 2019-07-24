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  الأربعاء 21 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

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أخبار

قصف مدفعي للعدوان السعودي على الحديدة يؤدي لإصابة امرأتين يمنيتين

الأربعاء 21 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
قصف مدفعي للعدوان السعودي على الحديدة يؤدي لإصابة امرأتين يمنيتين
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الوقت- أصيبت امرأتان يمنيتان بجروح جراء قصف مدفعي شنته قوى العدوان السعودي ومرتزقتها على محافظة الحديدة في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين الأطراف اليمنية في السويد.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن امرأة أصيبت بجروح جراء قصف مدفعي استهدف منطقة المدمن بمديرية التحيتا في الحديدة فيما أصيبت امرأة أخرى في قرية الحائط شمال مديرية حيس مشيرا إلى أن القصف تسبب أيضا بنفوق عدد من المواشي.

وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات المختلفة منازل المواطنين في منطقة كيلو16 وقصفت بالمدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة.

إلى ذلك تعرضت مديريتا رازح وشدا الحدوديتان بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوى العدوان.

وردا على العدوان المستمر على الشعب اليمني استهدفت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية مواقع لمرتزقة العدوان شرق الدود بجيزان حيث أكد مصدر عسكري مقتل واصابة العديد منهم.

وفي محافظة حجة استهدفت القوات اليمنية بالصواريخ والمدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم غرب وشرق حيران وشمال مثلث عاهم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته أمس بقصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم قبالة جيزان.

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قصف عدوان السعودية الحديدية

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