ماذا تعرف عن التحالف الأمريكي البحري المشبوه؟

الوقت- لا تدخر الولايات المتحدة الأمريكية أي جهد للعبث بأمن المنطقة عبر تشكيل تحالفات تحمل أسماء "رنانة" وعناوين "براقة" تشعر من خلالها بأن الشرق الأوسط سيصبح أجمل بقاع الأرض واكثرها أمناً وآماناً، ولكن يكفيك أن تلقي نظرة على ما فعلته واشنطن وتفعله بأمن امنطقة ليتبين لك أهدافها وغايتها، ان كان في العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان أو فلسطين والآن محاولاتها الفاشلة مع ايران وقس على ذلك.

العبث بأمن المنطقة "هواية" أمريكية تأكدت لنا للمرة المئة بعد الألف من خلال الخطة الجديدة التي تم طرحها قبل شهرين لإنشاء تحالف عسكري دولي لضمان حرية الملاحة فى كل من مضيقي هرمز وباب المندب، وتحدث عنا آخر الاسبوع الماضي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دانفورد.

قيل أن هذا التحالف الجديد سيضم عشرات الدول تحت قيادة امريكية، ولم يتحدث الجنرال دانفورد عن حجم القوات المشاركة في خطة حماية الممرات المائية تاركا ذلك إلى "عدد الدول التي ستشارك في الخطة".



ووفقا للجنرال دانفورد، فإنه خلال الأسبوعين القادمين يمكن للولايات المتحدة أن "تحدد الدول التي تملك الإرادة السياسية لدعم الخطة الأمريكية قبل أن يبدأ العمل مباشرة مع جيوش تلك الدول لتحديد حجم القوات وإمكانياتها".

وبعد هذه التصريحات والاعلان عن تشكيل هذا التحالف، انتظرنا مطولا أن نسمع رأي هذه الدول وبعد صمت مطبق، نطقت الهند واليابان وتحدثتا عن رأيهما بهذا التحالف لتكون النتيجة صادمة للولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال، قال مسؤولان مطلعان إن سفينتين حربيتين هنديتين مكلفتين بمرافقة السفن التجارية ستبقيان لفترة أطول في الخليج الفارسي.

لكن المسؤولين أضافا أن السفينتين اللتين تدعمهما طائرة استطلاع لن تكونا جزءا من تحالف عسكري تحشده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة قبالة إيران قرب مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية، ولا ننسى بأن الهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين.

اما اليابان فقد خذلت واشنطن، حيث كشف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري اقترحته أمريكا في الشرق الأوسط.

وبسؤاله عن ما إذا كان الموقف الذي أكده وزير الدفاع تاكيشي إيوايا قد تغير، قال سوجا إن الموقف "كما قال الوزير إيوايا"، حين شدد على أنّ بلاده ليس لديها أي خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط.

وتتضمن الخطة الامريكية الجديدة أن توفر الولايات المتحدة سفن «القيادة والسيطرة»، للتحالف وتقود جهوده للمراقبة والاستطلاع، ويكون دور الدول الأخرى تسيير دوريات بين سفن القيادة وتوفير أفراد لمرافقة سفن بلادهم التجارية. بريطانيا كانت أول من اعلن تأييده للخطة، والسؤال هل سينجح هذا التحالف ولماذا نعتقد بأن واشنطن تريد تدمير المنطقة وتخلط الاوراق فيها لتحكم السيطرة عليها، ولماذا توافقها بريطانيا في كل شيء هذه الايام بعد ان كانت صامتة في السابق؟.

أولاً: النفاق الأمريكي والبريطاني ظهر من خلال طريقة التعامل مع الجمهورية الايرانية الاسلامية، حيث تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، على حق المرور الحر فى كل المضايق فى العالم بما فيها طبعا مضيقا هرمز وباب المندب، وقد اكدت بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية على على هذ1ا الحق، لنتفاجئ بأن بريطانيا وبامر أمريكي واضح أوقفت سفينة ايرانية في مضيق جبل طارق، بحجة أنها تحمل بترولا إيرانيا إلى سوريا وتخالف عقوبات أوروبية على دمشق، أى أن الدولتين لم تحترما حق المرور الحر فى المضايق، وهما اللتان كانتا قد صممتا عليه، وهذه في النهاية رسالة بأن "اللاقانون" هو القانون الذى سيعمل به التحالف المزمع تأليفه.

ثانياً: تتلذذ الولايات المتحدة الامريكية بفرض العقوبات على دول العالم وكأنها لا تعلم أن تفعل شيء سوى هذا الامر، وتشكيل التحالف الجديد لن يصب إلا في صالح هذه الغاية، وبما انها ستقود هذا التحالف فلن تدخر جهدا في معاقبة كل من لا يطيعها، وسيطرتها على هذه المنطقة التي تصدر نفط لأغلب دول العالم ستكون بمثابة اعلان انتحار للدول التي ستشارك في هذا التحالف الجديد، لأن واشنطن ستبدأ باستفزازتها المعتادة وخاصة مع الدول الخليجية.

ثالثاً: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعشق المال والثروة ولطالما أن الدول الخليجية تقدم له ما يريد فإنه سيستمر في سياسته هذه إلى ماشاء الله، والتحالف الجديد يحتاج إلى عتاد حربي وسفن وجنود ومصاريف كبيرة، من سيدفع هذه التكاليف؟.

لا تحتاج الاجابة للكثير من التفكير، سيكون على الدول الخليجية تمويل هذا التحالف وشراء أسلحة جديدة بمليارات الدولارات والا سيغضب ترامب، واذا غضب ترامب سيزيل العروش كما يصرح دائما، بأن هؤلاء الحكام لن يبقون اسبوعا واحدا اذا لم يدفعوا، لذلك عليهم أن يدفعوا حتى لو كان على حسابهم شعوبهم وجيوب هذا الشعب.

في الختام؛ واشنطن لن تتغير ولن تغير نظرتها إلى هذه المنطقة ولن تقوم بأي فعل يخدم مصالح شعوب هذه المنطقة، ولكن على الحكام الذين يثقون بواشنطن أن يفكروا جيدا قبل الغرق اكثر في الحضن الامريكي لأنه ليس دافئ وسيطردهم في اي لحظة.