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  الثلاثاء 20 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

كيم جونغ أون يؤكد ضرورة زيادة الإمكانات الدفاعية لكوريا الديمقراطية

الثلاثاء 20 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
كيم جونغ أون يؤكد ضرورة زيادة الإمكانات الدفاعية لكوريا الديمقراطية
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الوقت- أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون ضرورة تعزيز الإمكانات الدفاعية للبلاد ورفدها بمختلف أنواع الأسلحة.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الديمقراطية المركزية عن كيم قوله خلال تفقده موقع تصنيع غواصة حديثة إنه يشعر بالرضا عن حقيقة أن الغواصة صممت وصنعت بشكل تكون قادرة فيه على الاضطلاع الكامل بمهامها الاستراتيجية والعسكرية المحددة في مختلف الظروف مشدداً على أن القدرات العملياتية للغواصة تشكّل مكوّناً مهمّاً في الدفاع الوطني للبلاد.

ودعا كيم إلى زيادة الإمكانات الدفاعية لكوريا الديمقراطية بشكل مطرد وموثوق عبر توجيه وحشد الجهود الكبيرة لتطوير الأسلحة البحرية والمعدات مثل الغواصات.

وذكرت الوكالة أن الغواصة بنيت وفق إرشادات كيم حيث اطلع على مواصفاتها التشغيلية والتكتيكية إضافة إلى منظومات الأسلحة القتالية.

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كيم جونغ أون الإمكانات الدفاعية الأسلحة

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