موسوي: على المسؤولين في نيجيريا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ ابراهيم زكزاكي

الوقت- قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" إنه على المسؤولين في نيجيريا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ ابراهيم زكزاكي وتقديم الرعاية الصحية له بأسرع وقت ممكن.

أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" عن قلقه الشديد إزاء النزاعات في مدينة أبوجا يوم أمس, مديناً جميع أعمال العنف لقمع التظاهرات.

وتابع موسوي إنه على المسؤولين في نيجيريا اتخاذ الاجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ ابراهيم زكزاكي وتقديم الرعاية الصحية والفورية له بأسرع وقت ممكن.

مؤكداً على أهمية الحفاظ على أمن وراحة الشعب النيجيري وضرورة الوصول إلى حلّ عن طريق التفاهم والحوار المشترك.