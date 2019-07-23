الخارجية الايرانية تقدم واجب العزاء بوفاة اومانو

الوقت- قامت الخارجية الايرانية بتقديم العزاء والمواساة الى اليابان حكومة وشعبا، بوفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا امانو"؛ معربة عن تضامنها مع اسرة الفقيد وزملائه .

واثنت الخارجية الايرانية على الجهود والنشاطات المهنية للمدير العام الفقيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ معربة عن تعاطفها ومواساتها مع الحكومة والشعب اليابانيين واسرة وزملائه.

واكدت الخارجية على ان يوكيا امانو جسّد دورا بارزا خلال حضوره في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صعيد متابعة القضايا والامور ذات الصلة بنزع السلاح، كما ساهم بشكل مؤثر في الرقي بمستوى السلام والامان الدوليين