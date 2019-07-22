القائد الخامنئي يلتقي وفد من حماس في قلب طهران

الوقت- أكد قائد الثورة الاسلامية، يوم الاثنين، ان النصر لا يتحقق دون مقاومة، ونحن بناء على الوعد الالهي نؤمن ان قضية فلسطين ستنتهي من المؤكد لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح العالم الاسلامي.

ولدى استقباله وفدا من حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس"، برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، أكد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان قضية فلسطين هي القضية الاولى والاهم في العالم الاسلامي، وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس ومقاومتها الباهرة، وقال: ان النصر لا يتحقق بدون المقاومة والنضال، ونحن بناء على الوعد الالهي نؤمن بأن قضية فلسطين من المؤكد ستنتهي لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي.

وفي بداية اللقاء، قدم صالح العاروري، رسالة رئيس المكتب السياسي لحماس، اسماعيل هنية الى سماحة قائد الثورة، الذي أعرب عن تقديره للمواقف الجيدة جدا والهامة لاسماعيل هنية في هذه الرسالة، وقال: ان حماس هي في قلب حركة فلسطين، مثلما فلسطين هي في قلب حركة العالم الاسلامي.

ورأى سماحته أن صمود أهالي غزة وسكان الضفة الغربية ومقاومتهم تبشر بالفتح والنصر، مضيفا: ان الله وعد الذين يثبتون في سبيله ويصمدون، ان يعينهم وينصرهم، وبالطبع فإن تحقق هذا الوعد يتضمن إلزامات ومن أهمها الجهاد والنضال وبذل الجهود الحثيثة في مختلف الجوانب السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تحابي أي دولة في العالم بشأن القضية الفلسطينية، لافتا الى اننا أعلنا رؤانا دوما بشأن فلسطين بشكل صريح وشفاف، وحتى على الصعيد الدولي فإن اصدقاءنا الذين يختلفون معنا في هذا المجال، يعلمون ان الجمهورية الاسلامية جادة تماما في قضية فلسطين.