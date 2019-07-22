مطعم في اليابان يمنع دخول اليابانيين... والسبب غريب!

الوقت- في خطوة غريبة، منع صاحب أحد المطاعم في جزيرة إيشيجاكيجيما ​اليابان​ية، المواطنين اليابانيين من دخول ​مطعمه وحظر تواجدهم بداخله في خطوة هاجمه البعض عليها.

وقرر صاحب المطعم اقتصار خدماته على استضافة ​السياح​ فقط، حيث علق لافتة تفيد بأن المطعم لن يقدم الخدمة سوى للسياح الأجانب فقط.

وعن السبب وراء اتخاذ صاحب مطعم رامين منيا ياياما ستايل، الذي يقدم المعكرونة هذا القرار، قال: "أخلاق اليابانيين أصبحت تزداد سوءا كل يوم. والمطعم مفتوح فقط للأجانب أو لليابانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى، وإذا كنت يابانياً ولكنك تعيش في الخارج، فيرجى عرض بطاقة هويتك".

واستكمل مالك المطعم أنه سيعتذر لليابانيين والعملاء الذين اعتادوا على الذهاب إلى مطعمه، لكنه قرر ذلك الأمر نظرا للألفاظ السيئة التي يسمعها داخل المطعم. وتابع: "العملاء اليابانيين كانوا يطلبون وعاءً واحدًا فقط من "الرامين" ويتقاسمونه بالإضافة إلى جلب الطعام من الخارج إلى المطعم ثم يتناولونه، ولم يفعل العملاء الأجانب هذا الأمر. وقد استقال الموظفون بسبب ضغوط التعامل مع العملاء اليابانيين. ويجب أن أعتذر لعملائي المنتظمين، عن هذه الأفعال".