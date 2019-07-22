إيران تكشف ما يتم توفيره من النفط في محطة بوشهر

الوقت- بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على اكبر صالحي إن محطة بوشهر الكهروذرية توفر للبلد نحو 11 مليون برميل من النفط واضاف إن القيمة المضافة التي توفرها محطة بوشهر تبلغ نحو 7 تريليونات تومان ، لكن وفقًا للمهمة التي أوكلتها إلينا الحكومة فاننا نسجل قيمة فائضة تصل الى 350 مليار تومان بدلا من سبعة تريليونات .

وبين علي أكبر صالحي عقب حضوره اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان اليوم الاحد في تصريح للصحفيين أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول أنشطة الصناعة النووية . وأضاف أن أنشطة منظمة الطاقة الذرية صناعية وتتعلق بجميع الوان الطاقة وأساس المهمات المحددة لهذه المنظمة في مجال "الطاقة" و "الكهرباء" ، والتي ترتبط مباشرة بلجنة الطاقة ، حتى تكون قادرة على مراقبة الأداء بالكامل منظمة الطاقة الذرية.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، قائلاً إن منظمة الطاقة الذرية هي الآن في قلب التحدي الدولي وهذه القضية تفرضها دول أخرى ، وقال إنه من أجل التغلب على هذا التحدي ، فإن هناك حاجة إلى دعم اعضاء البرلمان ، وخاصة أعضاء لجنة الطاقة ولاسيما على صعيد تمويل المنظمة .

وقال إن محطة بوشهر الكهروذرية تولد 7 مليارات كيلووات من الكهرباء ، موضحا أنه إذا كان أداء محطة بوشهر يقوم على اساس سعر الكهرباء المصدر " أو "على أساس النفط المخزن" ، فإنها ستوفر 11 مليون برميل من النفط وتضيف قيمة فائضة تبلغ نحو 700 مليون دولار (أي ما يعادل 7 مليارات تومان ) .